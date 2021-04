En las guerras llamadas de quinta generación no es suficiente con que se entrenen las fuerzas militares que deben realizar el trabajo bélico convencional. Es necesario que también lo hagan los otros actores de ese tipo de conflictos. En los sucesos de Apure eso ha sido evidente.



Si se observa con cuidado el desarrollo de los hechos en la zona limítrofe del estado llanero se puede comprobar que en las operaciones contra Venezuela no han participado solamente los irregulares colombianos alzados en armas, sino también –y en un rol más que protagónico- medios de la muy entrecomillada “prensa libre” y organizaciones no gubernamentales de los dos lados de la frontera. Ambos (medios y ONG) se proyectan muy definidamente como lo que son en sentido estricto: agentes hostiles al gobierno de Venezuela, es decir, parte inseparable de las fuerzas beligerantes.



Se trata -no es válido ponerle suavizantes- de enemigos que actúan abiertamente en los campos de batalla paralelos e, inclusive, en el teatro real de operaciones. Lo hacen bajo la apariencia de ser entes neutrales, de observadores objetivos, pero sus vinculaciones solidarias con el bando promotor del ataque son muy claras y demostrables. Veamos algunas.



El financiamiento

Primero lo primero. Y en el mundo capitalista, ese componente es el dinero. Si se analiza quién sostiene económicamente tanto a las ONG como a los medios de comunicación que han tomado parte activa en la guerra permanente contra Venezuela (y, muy específicamente, en ensayos en caliente, como el de Apure) constataremos que son armas al servicio de la estrategia imperial.



Algunas de estas ONG se comportan como “no gubernamentales” con respecto a las autoridades de Venezuela, pero son indiscutiblemente “muy gubernamentales” respecto a Estados Unidos y a países de la Unión Europea que sostienen sus actividades bajo pretextos políticamente correctos, como la lucha por los derechos humanos, la libertad de expresión, la transparencia electoral y la lucha contra la corrupción. Debajo de tales ropajes está la verdad: luchan por derrocar a un gobierno que nos les gusta para instaurar uno que obedezca a sus dictámenes y favorezca el control geopolítico de los abundantes recursos naturales venezolanos.



De hecho, la fundación de ONG se ha convertido en uno de los negocios más jugosos para personas avispadas en muchos países, que consiguen así ingresos en monedas fuertes, adquieren notoriedad como luchadores por causas prestigiosas y reciben invitaciones constantes para viajes internacionales con el propósito de asistir a cursos y conferencias y recibir premios y homenajes.



A cambio de tales privilegios, los directivos de las ONG pagadas por las potencias extranjeras deben estar prestos a actuar cuando los patronos lo exijan. Y las operaciones psicológicas asociadas a actos de guerra de quinta generación –como la desarrollada en Apure- se cuentan entre esos momentos en lo que el empleador reclama su contraprestación.



Algo muy parecido puede decirse acerca de la llamada “prensa libre”, apelativo que cínicamente le endilgó el genocida en serie Elliott Abrams (encargado de Venezuela por el gobierno de Donald Trump), cuando dijo que la USAID (la fachada decente de la CIA) financiaba las actividades de los medios opositores en Venezuela.



En esto de “chupar de la teta” del financiamiento de los países enemigos de Venezuela se han anotado varios empresarios vivarachos, sobrevivientes del naufragio de los medios de comunicación convencionales; y también se han sumado los dueños de nuevos medios digitales (algunos que actúan abiertamente y otros mediante interpuestas personas que posan de «emprendedoras»). Todos reciben sus aportes a cambio de una pertinaz y atorrante campaña contra el gobierno bolivariano y de reforzamiento de las grandes matrices de opinión generadas en torno a todo aquello que huela a izquierda o a socialismo. En situaciones especiales –como la que acaba de ocurrir en la población apureña de La Victoria-, esos batallones mediáticos están obligados a presentarse a combate. En el caso que nos ocupa, lo hicieron con la rapidez y la disposición de los mejores soldados.

La vinculación de ONG y «prensa libre» con los ejecutores de la agresión militar contra Venezuela se aprecia también en la manera orquestada en la que actúan en situaciones como la de Apure.