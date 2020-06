La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), respaldó este martes la decisión tomada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de expulsar del país a la embajadora de la Unión Europea (UE), Isabel Brilhante Pedrosa, ante las acciones injerencistas del organismo.

"Aplaudimos con fuerza la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro de expulsar de nuestra patria a quienes se creen que tienen derecho de imponer sanciones a los venezolanos. No le aceptamos sanciones a nadie. Acá hay mujeres y hombres dignos", expresó el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, en sesión ordinaria del organismo plenipotenciario.

Cabello indicó que Venezuela siempre ha abogado por relaciones de respeto y de soberanía, sin embargo, los ejes imperiales han pretendido agredir a los pueblos que tienen derecho de ejercer su propia soberanía, obviando la autodeterminación de los pueblos.

"Cuente señor presidente con todo el apoyo de la Asamblea Nacional Constituyente, del pueblo venezolano libre, de quien no se rinde, no se arrodilla ante nadie. Cuente presidente que estas decisiones no solo las aplaude el pueblo sino que también le sube la moral de combate", aseveró.

Vale destacar que este lunes, el jefe de Estado venezolano dio un lapso de 72 horas a la embajadora de la UE (Isabel Brillante Pedroza), para que abandone el país, ante las acciones injerencistas del organismo.

ACUERDO CONSTITUYENTE

La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido del pueblo de venezuela el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad en lo previsto en los artículo 347, 348, 349 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la ANC en armonía con los poderes públicos constituidos, dictadas por este órgano soberano y publicada en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela número 6.323 extraordinaria: