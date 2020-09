La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) rechazó las nuevas agresiones del imperialismo estadounidense en contra del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el pueblo y de las instituciones democrática del país.

En este sentido, el Poder Plenipotenciario emitió un comunicado en el que sostiene que esta nueva agresión imperial “pretende seguir ahondando las acciones de bloqueo genocida en contra de nuestra patria para descarrilar la voluntad nacional de seguir transitando los caminos de la defensa de la soberanía, independencia y libertades democráticas que ratificaremos en la elección de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, el venidero 6 de diciembre”.

A continuación, el contenido íntegro del comunicado del Poder Constituyente Originario:

La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el Pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Normas para Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en Armonía con los Poderes Públicos Constituidos, dictadas por este órgano soberano y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6.323, Extraordinario. Ante la publicación de nuevas agresiones en contra de la República Bolivariana de Venezuela y nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, como parte de la inmoral e ilegal política del gobierno genocida e imperial de los Estados Unidos, esta Asamblea Nacional Constituyente hace público su rechazo a dicha acción imperial.

En una nueva demostración de la infamia y arrogancia que caracteriza a la administración de Donald Trump, hoy hemos conocido una nueva agresión en contra del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el pueblo y las instituciones democráticas de nuestra patria, que pretende condenar nuestros lazos de amistad con la República Islámica de Irán, acción abiertamente violatoria del derecho internacional y que constituye una bofetada al sistema de Naciones Unidas. Tal barbaridad pretende soslayar la derrota propinada por el pueblo Iraní al gobierno supremacista y fascista de Donald Trump, en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU donde una abrumadora mayoría aisló las pretensiones de la Casa Blanca de regresar al esquema de medidas coercitivas unilaterales, inmorales e ilegales con las cuales han procurado subyugar al heroico pueblo persa. Con esta nueva acción Trump y sus secuaces, en un ejercicio de ridícula arrogancia, demuestra su absoluto desprecio por el derecho internacional y por un sistema multilateral donde la verdadera democracia y la libertad sea el símbolo de las relaciones de respeto entre pueblos y gobiernos tal como caracteriza las relaciones de amistad profunda y trabajo conjunto entre los pueblos de la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán.

Desde este Poder Constituyente Originario de la nación rechazamos esta nueva agresión imperial, que pretende seguir ahondando las acciones de bloqueo genocida en contra de nuestra patria para descarrilar la voluntad nacional de seguir transitando los caminos de la defensa de la soberanía, independencia y libertades democráticas que ratificaremos en la elección de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, el venidero 6 de diciembre. De igual forma reiteramos nuestro absoluto respaldo al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, ante esta nueva agresión, al tiempo de seguir acompañándole en sus esfuerzos supremos por garantizar la integridad, la paz y estabilidad nacional. Ninguna acción imperial borrará nuestra absoluta determinación de seguir el camino de la defensa indeclinable de nuestra amada Venezuela bajo la inspiración de entrega y lucha incansable de nuestros Libertadores Simón Bolívar y Hugo Chávez. A la barbarie imperial, supremacista, racista y genocida que habita en la Casa Blanca solo le cabe un destino: el basurero de la historia. Tengan la certeza en el mundo que no nos vamos a rendir ni vamos a ceder. Este Pueblo no se va a rendir. El imperialismo no ha podido con nosotros, ni podrá, porque Nosotros Venceremos!!!

En Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil veinte. Años 209° de la Independencia, 161° de la Federación y 21° de la Revolución Bolivariana.



DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRESIDENTE ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE