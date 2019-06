Alimentos para prevenir el cáncer

Come espinacas crudas o ligeramente cocidas para obtener los mejores resultados. Otros alimentos ricos en luteína incluyen la col rizada, calabaza, maíz dulce, acelga, rúcula, los guisantes, las yemas de huevo, y las zanahorias.

Fibra

La fibra es lo que queda cuando tu cuerpo digiere todo lo demás de las plantas. La fibra ayuda a los desechos a moverse a través de sus intestinos y se lleva toxinas con ellos. Al comer más fibra, limpias tus intestinos más rápidamente. La fibra también te ayuda a sentirte lleno por más tiempo y es esencial para bajar de peso. La fibra está relacionada con la disminución del cáncer colorrectal.

Una excelente fuente de fibra son los granos enteros. Si comes pan, come pan integral. El pan blanco casi no tiene fibra y tu cuerpo lo trata como azúcar.

Además de las frutas y verduras, come frijoles y legumbres, quinua, avena, palomitas de maíz (¡no con mantequilla!) Y semillas de chía.

Tanino

Un polifenol muy importante es el tanino. Este tiene propiedades antivirales, antibacterianas, contra el cáncer, y propiedades anti-hongos. El té verde es muy alto en taninos y se ha demostrado que reduce los azúcares en la sangre y los niveles de insulina. Eso lo hace excelente para apoyar la pérdida de peso.

Trata de tomar té verde con cada comida. Es una manera fácil de mantenerte hidratado y tiene muchos beneficios. Otras fuentes incluyen café, granadas, caquis, arándanos, fresas, arándanos, uvas y chocolate con 70% de cacao.

Selenio

El selenio es un antioxidante que reduce algunos tipos de cáncer. Lo protege contra metales como el mercurio, el cadmio y la plata y retrasa el crecimiento de tumores. Las investigaciones demuestran que el selenio combate los cánceres de esófago, pulmón, hígado y estómago.

Debido a que el selenio puede ser tóxico, tenga cuidado al tomar suplementos. En lugar come 6 nueces de Brasil a la semana. El pescado, la ternera, el pollo y el cerdo también contienen selenio. Asegúrate de elegir la carne más magra para fomentar la pérdida de peso.

Vitamina e

Las investigaciones demuestran que la vitamina E protege contra el cáncer si se come como un alimento, no como un suplemento. La forma más fácil de obtener vitamina E es elegir sus aceites para cocinar con cuidado.

El aceite de germen de trigo, el aceite de girasol y el aceite de cártamo son fuentes excelentes. Los aguacates, mangos y bayas también son excelentes y contienen muchas otras propiedades para combatir el cáncer. Los aceites saludables también te ayudan a bajar de peso.

Conclusión

Para una mejor protección contra el cáncer, baja de peso, deja de fumar, limita tu consumo de alcohol y tu exposición a las toxinas. Ayuda a esto comiendo frutas y verduras ricas en carotenos y polifenoles. Añade fibra saludable para mayor protección. Evita las carnes procesadas y come menos carnes rojas.

Puedes tomar estos productos químicos para combatir el cáncer como suplementos, pero tu cuerpo los absorbe mejor cuando se comen frescos y crudos o ligeramente cocidos al vapor. La mejor manera de combatir el cáncer es comer una variedad de verduras y frutas todos los días. Cuanta más variedad, más nutrientes importantes obtendrás en cada bocado.