Alimca avanza en actualización de los censos CLAP en Carabobo

Bajo la premisa de perfeccionar el sistema de distribución directa a través de los CLAP, de acuerdo a los lineamientos del Presidente Constitucional Nicolás Maduro y el Gobernador Rafael Lacava, este fin de semana se cumple el décimo sexto llamado a los jefes y jefas de comunidad de los CLAP de Carabobo, para la actualización de la data y censos CLAP en sus respectivas comunidades.

Por esta razón José Ávila, presidente de la empresa socialista de Alimentos Carabobo, Alimca, instó a los jefes de estas instancias a acudir este domingo a la sede de Alimca para consignar la actualización de sus datas y verificar, junto a los analistas de la empresa, el número real de beneficios asignados, al determinar la cantidad real de personas que se han mudado en su sector, cuántos han llegado nuevos a la comunidad y cuántas personas en condiciones especiales deben ser atendidas.

“Es el décimo sexto llamado, hemos hecho uno por mes, porque el censo debe actualizarse de manera permanente, mes a mes, para optimizar la entrega de los beneficios”, expresó Ávila.

Comentó que gracias al proceso de actualización, por ejemplo “la comunidad de Ciudad Chávez en Valencia, logró reducir en un número importante la cantidad real de Cajas Clap a asignar, así como las comunidades de Fundación CAP, en Libertador, también lo hicieron (…) este ajuste permite llevar el beneficio Clap a otros hogares que tal vez no lo recibían en el pasado, garantizando la inclusión real, que es uno de los objetivos de este programa vital en la lucha contra la guerra económica”, enfatizó.

Actualización en tiempo real

Vale la pena recordar que el 7 de febrero de este año, el vicepresidente para el Área Económica, Tarek El Aissami, instaló el Estado Mayor de los CLAP en la región carabobeña, con el propósito de impulsar el nuevo sistema de distribución de los beneficios alimentarios, a partir del cual se procedió al despliegue por los catorce municipios de la entidad para promover la adecuación de los censos.

Desde entonces, la organización popular, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), ha logrado consolidar un verdadero escudo protector de los más vulnerables ante la acometida de los factores foráneos en ataque frontal contra la Patria Bolivariana con bloqueos financieros, comerciales y acciones coercitivas unilaterales que amenazan incluso la existencia misma de los beneficios CLAP en todo el país.

De ahí la importancia en garantizar la transparencia en la asignación, distribución y entrega de estos beneficios a cada hogar carabobeño, registrado de manera correcta en la data del CLAP y contrastado con la información del sistema PATRIA y del Carnet de la Patria, uno de los principales logros de la revolución y de la gestión del Presidente Nicolás Maduro para obtener una verdadera equidad y eficiencia en la distribución del beneficio.

Rápido y eficiente

La actual fase en la sinceración del censo y de la data de los Clap ha llevado de 15 a 20 días durante los cuales se han podido verificar y contrastar los datos correspondientes a las estructuras en los 14 municipios de Carabobo.

En este sentido, jefes de comunidad presentes este sábado en la sede de Alimca, ofrecieron su opinión sobre esta iniciativa, calificándola como un proceso rápido y eficiente.

Olga Celli, responsable Clap en la comunidad de San Blas Casco Norte, afirmó que como responsable pudo verificar, in situ, irregularidades que desconocía, “lamentablemente por una ‘viveza criolla’ mal entendida que aún persiste en la mentalidad de muchos venezolanos”.

“Lamentablemente uno no puede confiar en nadie, y este control de la data y la actualización del censo es una forma concreta de llegar en verdad a todas las comunidades. Hay personas que tú las tratabas de ayudar por equis condición: por ser madre soltera, con niños de bajo peso y resulta que te aparecen en dos, tres y hasta en cuatro comunidades, esto quiere decir que definitivamente hay que auditar más y que lo esté haciendo Alimca me parece maravilloso”, enfatizó.

Afirmó que este proceso permite incrementar la credibilidad de la institución a cargo y “que la gente vea que con el gobierno no puedes jugar, que debes actuar en función de la ética, entonces me parece maravilloso. Le mando mil felicitaciones a Ávila, al gobernador Lacava y a todos, en Alimca, estas son las medidas que necesitamos para controlar y acabar, no solo con el bachaqueo sino también con la inconciencia de las personas”, dijo.

Errar es de humanos

Los organizadores del proceso de actualización destacan que las principales inconsistencias que han surgido en el proceso son los errores en los números de cédulas de identidad o direcciones, por error humano de tipeo al momento del registro original, pero que el proceso se ha desarrollado de manera fluida, y ha permitido la corrección de dichos errores.

El proceso en sí es muy sencillo y simple: los jefes de comunidad llevan sus incidencias y datas, y los analistas las chequean en el sistema, verifican la información tomando en cuenta cierto margen de error, por ejemplo por mal tipeo; corrigen estos errores y entregan de inmediato la data actualizada en tiempo real a cada jefe de comunidad.

Trascendió que la sistematización del censo ha permitido incrementar la credibilidad en los datos reales de los integrantes en cada comunidad. Se ha sincerado el número de asignaciones o beneficios, logrando determinar que muchos jefes de comunidad aún tienen un número de asignaciones que no es el correcto, porque no han contrastado la información que manejan, por ejemplo con la cantidad de personas que a última hora se han mudado en sus comunidades y cuántos han llegado nuevos.

El llamado es a los delegados de calle y jefes de comunidad a proporcionar los datos de sus estructuras como la única manera para determinar con transparencia la cantidad de beneficios que realmente se deben distribuir en el estado