El Centro Nacional de Historia (CNH) nació el 17 de octubre de 2007 y cumple 14 años de haber sido creado por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. “La razón principal de su creación fue dividida en dos objetivos. El primero fue rescatar la historiografía que coloca en primera línea a los actores, procesos y proyectos negados por la historia colonizadora, burguesa y clasista que durante mucho tiempo ha sido el paradigma dominante del pensamiento historiográfico venezolano. El segundo una noble causa: la democratización de la memoria del pueblo venezolano”, indicó Alexander Torres Iriarte presidente del CNH.

En entrevista exclusiva para el Correo del Orinoco, el historiador Torres Iriarte detalló que la tarea del CNH durante estos años da sentido, trascendencia y significación histórica al pueblo venezolano: “Parte del pensamiento hegemónico, es creer que Venezuela fue una construcción exclusiva, ayer de los amos del valle y hoy de la burguesía. Donde el pueblo ha sido un actor de tercera y donde nunca esa mujer y hombre aparecieron en el relato oficial. Sin embargo también hicieron historia como un proceso global y contradictorio”.

El presidente del CNH recordó la pedagogía política de Chávez, quien comprendió cómo el relato histórico jugó un papel protagónico para la reafirmación y elevar la conciencia y el autoestima de los venezolanos. “Chávez comenzó a buscar en los recovecos de la historia. La otra mirada donde el pueblo hace su propia historia. Una tarea fundamental que tiene la institución en los actuales momentos”, informó.

-¿Cuáles proyectos de investigación tiene el Centro Nacional de Historia en la actualidad?

-En catorce años de manera sostenida se ha podido convocar a las y los historiadores e investigadores para la masificación de la información histórica. Con una visión didáctica, atractiva y con identidad gráfica propia. La revista Memorias de Venezuela llega hoy a 70 números publicados y ha sido acreedora varias veces del Premio Nacional de Periodismo. Presenta en sus páginas una amplia redacción de hechos, anécdotas y biografías de los próceres patriotas y del pueblo que acompañó las luchas de independencia. Actualmente con la coyuntura que hemos vivido hemos migrado a formato digital, sin embargo, sus lectores quieren la revista en físico sostenida en el tiempo.

“También tenemos dos revistas arbitradas y académicas. Tierra Firme, que nació en 1983 y que lleva 120 números públicos. Un contenido muy apreciado en Latinoamérica por su calidad y profundidad teórica, metodológica y otra revista más joven llamada Nuestro Sur, que lleva 13 números publicados y que tiene una mirada a la política multipolar y de integración que propone la Revolución Bolivariana. Además tenemos más de 40 libros que pertenecen a la Colección Bicentenaria, folletería, también somos asesores permanentes de la Presidencia de la República y el Ministerio de Poder Popular para la Educación. Hemos formado talleristas en comunidades en diferentes regiones del país con los programas El Pueblo cuenta su Historia’ y Los Cronistas Comunales. De igual manera hemos consolidado un papel protagónico con el término ‘Insurgente’ que se ha debatido en diferentes espacios de la mano con el Proyecto Nacional Simón Bolívar”, acotó el experto.

-¿Cuántos programas de educación universitaria ofrece el CNH?

-Actualmente ofrecemos formación universitaria y hemos creado el Proyecto Nacional de Formación, además del Proyecto Nacional de Formación Avanzada, lo que llamamos pregrado, maestría y doctorado en historia y contamos con egresados en las dos primeras modalidades, es decir, el saldo es positivo. Para eso el CNH cuenta con alianzas y otras instituciones como el Archivo General de Nación, la Biblioteca Nacional, el Centro Nacional de Estudios Simón Bolívar. Con la plena idea de democratizar el debate de la historia para el pueblo.

-¿El CNH entregará el Premio Nacional de Historia este año?

-Desde el año 2016 el CNH se ha encargado de premiar y reconocer la trayectoria y mérito de venezolanas y venezolanos, historiadores, educadores, cronistas que se hayan dado a la tarea durante 30 años en investigar, promover y difundir la historia que refuerce el autoestima y reafirme la conciencia del pueblo venezolano. Llegamos a la quinta edición en 2021 y abrimos la convocatoria que cierra el próximo 31 de octubre. Están convocadas mujeres y hombres venezolanos que tengan tres décadas en la enseñanza, promoción, publicación en temas de historia emancipadora, anticolonialista y conductiva por el país. Nosotros consideramos que puede existir más de un ganador. Con el objetivo de ponernos al día con una deuda histórica que parte del principio de la justicia con muchos historiadores que aún no han sido reconocidos. Entre los principales ganadores de este premio podemos nombrar: Iraida Vargas, Nelson Guzmán, Carmen Bohórquez, Mario Sanoja, Manuel Carrero, reconocidos por su investigación y aportes a la historia de Venezuela, el CNH entregará este año los premios, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad para la fecha que se convoque la entrega.

- Se relanza la Cátedra Libre Federico Brito Figueroa.¿Cuáles son los aportes de este tipo de actividades?

-Una cátedra libre es un espacio abierto para la reflexión y el análisis de temas distintos, partiendo de las personas que acuden a ella que no necesariamente son especialistas. He visto con mucho placer como las personas se acercan al CNH para escuchar a un investigador de hablar de Historia. Hemos hecho un salto de la historiofobia a la historiofilia, un salto cualitativo de no gustarnos a gustarnos el relato. En una clave contemporánea. Es por eso que el historiador escribe en el presente la reconstrucción del pasado, es decir la historia es la ciencia del presente y eso gusta al pueblo, que es curioso por su propia historia. La Cátedra Federico Brito Figueroa nace en 2016 y desde ahí han participado, antropólogos, cronistas, músicos, académicos, políticos donde se han desarrollado diversas temáticas coyunturales y otras de agendas bicentenarias. El CNH es un centro de agitación de la investigación y uno de los brazos exitosos es la cátedra de Federico Brito Figueroa.