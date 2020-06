Alemania espera acuerdo de libre comercio UE-Mercosur

Alemania tiene la esperanza de que se logre implementar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Así lo manifestó en rueda de prensa el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, quien reafirmó que "existen problemas por ambas partes" y que "en Europa hay un debate sobre si la evolución del tema de las selvas de Brasil corresponde al espíritu de este acuerdo".

Seguidamente, subrayó que espera que se logre crear las condiciones entre América Latina y Europa para que se pueda implementar lo establecido en dicho acuerdo, a fin de mejorar las relaciones comerciales entre ambas partes.

El 28 de junio de 2019, la UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) suscribieron un acuerdo de libre comercio que venían negociando desde hacía dos décadas.

Para la entrada en vigor se requiere el ajuste jurídico y técnico de los textos y la ratificación en los parlamentos de los países miembros del bloque sudamericano, del Parlamento Europeo y de los miembros de la UE.

Dicho convenio abriría a los países del Mercosur un mercado de 500 millones de habitantes, mientras que los europeos podrían colocar sin restricciones sus productos en una región donde viven otras 300 millones de personas.

En torno a las posiciones que han asumido otras naciones, en octubre de 2019 Francia anunció que no firmará el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, al argumentar que Brasil "no respeta la selva amazónica" y "no respeta el Acuerdo de París (sobre cambio climático)".