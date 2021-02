Alcalde Mujica: "Fueron momentos difíciles; pero salimos adelante"

En el municipio Jesús Enrique Lossada (Zulia) el alcalde Junior Mujica procedió a la presentación ante la cámara municipal, de su informe de gestión 2020.

La cita se efectuó en las instalaciones del cuartel Bermúdez, en la parroquia la Concepción.

Mujica inició su discurso recordando lo tortuoso que ha sido gobernar un municipio cómo Lossada, donde se suman 10 víctimas fatales de la violencia política que grupos de delincuencia organizada quisieron sembrar. “Yo tuve un año asilado, donde todo lo hacía por teléfono. ¡Cuántos directores no me renunciaron por amenazas! Porque a mí no me eligió el pueblo para ser complaciente de la mafia de aquí. Y nos costó vidas (...) A mí no me alquilaban un camión, no me alquilaban una máquina porque los dueños recibían amenazas. Fueron momentos difíciles, pero salimos adelante", expuso el regente.

Agregó que tuvo que traer gente de Maracaibo para buscar la gobernabilidad y hoy por hoy la autoridad ganó espacios.

También en su intervención anunció que el presupuesto 2020 fue de aproximadamente 77 mil millones, de los cuales 16,6 millones fueron por asignación presupuestaria, otros 38,2 millones por la oficina nacional del tesoro y 22,9 millones por ingresos propios.

Refirió que el año pasado se distribuyeron 6 mil toneladas de alimentos y que mensualmente se atienden 29 mil 50 familias de 21 bases de misiones, que éste año se elevó a 24 de tales instancias.

Sobre el tema salud expuso la realización de 3 mil pruebas rápidas y 700 PCR, 20 mil consultas médicas, 32 mil exámenes médicos y 30 mil dosis de vacunas aplicadas.

Destacó el alcalde Mujica los avances que ha habido en salud con la disminución de casos de covid y la atención casa a casa, en sectores donde hay reportes de enfermos.

Asimismo dijo que en 2020 se visitaron 11 mil espacios públicos y privados para desinfección, por parte de bomberos y Protección Civil en la lucha contra la pandemia.

Igualmente alegó que los trabajos de la maternidad del hospital José María Vargas están casi listos y a la espera de los aires acondicionados y el equipamiento, que serán suministrados por la gobernación del Zulia.

Además añadió Mujica la puesta en funcionamiento de la farmacia comunitaria, que beneficia a pacientes con medicamentos gratuitos y la culminación de la sede de Banzulia, considerada una de las mejores en el estado.

Para concluir planteó que el acueducto Independencia es el proyecto bandera de su gobierno, para 2021.