Alcalde Miguel Burgos instaló Mesa de Dialogo Municipal en Los Guayos.

Quedó instalada la Mesa de Diálogo Municipal de Los Guayos, replicando las iniciativas que se vienen gestando a escala nacional y regional, por el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacava, respectivamente.

La finalidad de estas mesas de dialogo, conducida por el alcalde de Los Guayos, Miguel Burgos, es escuchar las propuestas en materia política, comercial, empresarial, social e incluso los sectores religiosos.

En tal sentido, el burgomaestre, exhortó a todos los participantes, a que este espacio se mantenga, que sea permanente para plantear las necesidades, como también las soluciones de los distintos problemas que afectan la localidad.

Asimismo, agradeció la participación de todos los asistentes y los invitó a pensar en propuestas para la creación de un consejo consultivo que agrupe a los diversos actores asistentes, para co-gobernar el municipio.

“A lo mejor estoy haciendo muchas cosas bien pero también puedo hacerlas mal, soy humano y me equivoco. Yo necesito que alguien me diga cuando estoy cometiendo un error, y no es por mi bien; los errores cometidos van a afectar a todo un pueblo”, aseveró el alcalde.

Igualmente, Instó a todos los presentes a actuar con base en la verdad y el respeto, así como a aceptar las reglas de la democracia. “Debemos manejarnos con madurez y aprender a convivir, tolerarnos y respetarnos”, sostuvo Burgos quien además indicó, que se creará una red de convocatoria para instalar las mesas Política, Productividad, Alimentación y Servicios Públicos.

Esta convocatoria contó con la asistencia de representantes de la Iglesia católica y evangélica, los partidos políticos PSUV, MEP, Redes, Partido Comunista de Venezuela, Tupamaro, Avanzada Progresista, Podemos, Alianza Para El Cambio, ORA, UPV, PPT, MAS, Copei, Esperanza Por El Cambio, miembros de la sociedad civil, de la Cámara de Comercio, Concejo Municipal, Consejo Legislativo, Constituyente, entre otros.

Propuestas planteadas

Entre las principales propuestas emanadas de esta Mesa de Diálogo, figuró la activación de la producción agrícola en el municipio, y el apoyo al campesinado ante las dificultades que ha generado las sanciones, el bloqueo y la pandemia del Covid-19.

En referencia a este tema, Daimer Ostos de la tolda política Tupamaro, propuso fortalecer al sector campesino y que a su vez la Alcaldía, se convierta en ente articulador entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, el gobierno regional y otros entes afines, para que a ese sector les llegue insumos, semillas, mejorar sus tierras, las vías agrícolas, el transporte y permitirle arrimar su cosecha.

Señaló que “La previsión y la producción no pueden ser excluyentes, sino ir de la mano. La realidad mundial con esta pandemia del Covid-19, nos obliga a ser políticas diferentes para ir hacia esa nueva normalidad, de la que nos habla nuestro presidente Nicolás Maduro”, acotó.

En acuerdo a este punto, Eduar Colina, de Alianza para el Cambio, felicitó la iniciativa de diálogo que se viene replicando a escala regional y municipal “porque para lograr la paz se deben incorporar todos los actores públicos, sociales y económicos”. Colina también respaldó la propuesta de Tupamaros de fortalecer el sector agrícola, ya que “el municipio cuenta con muchas hectáreas para la producción de alimentos.

Por su parte, Eduar Yépez, miembro de la sociedad civil, aplaudió estos espacios de diálogo debido a que considera la necesidad de “reinstitucionalizar el país”, especialmente en estos momentos que “el coronavirus es el enemigo común a vencer”.

En materia local, insistió en resolver los problemas de cloacas y drenajes del municipio, que se han acumulado a lo largo de los años mientras crecía el municipio. “Se crearon centros comerciales y urbanismos pero no los acompañaron con servicios públicos.

En referencia al área comercial, Nelson Camino, representante de la Cámara de Comercio, capítulo Los Guayos, propuso una campaña para incentivar las compras en el municipio, lo cual aumentaría los ingresos privados y públicos a través de los impuestos.

Planteó, además, llevar la flexibilización de la cuarentena a los comercios en general, respetando las normas de prevención contra el Covid-19, ya que “entendemos que se puede trabajar a puertas cerradas de forma segura o implementar la figura del delivery, sin necesidad de depender de la gasolina”.

La construcción de un país, estado o municipio requiere de la participación de todos los sectores que hacen vida en la entidad y solo a través de esfuerzos genuinos, que apunten en la misma dirección, permitirá mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, que a fin de cuentas son los más afectados.

“Es por ello que desde la Alcaldía de Los Guayos se le da la bienvenida a cualquier iniciativa de diálogo para seguir construyendo un mejor municipio”, concluyó el ciudadano alcalde.