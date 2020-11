Alexander Sanabria

En el municipio zuliano Jesús Enrique Lossada transcurrió sin novedad la práctica electoral y por ello desde los espacios de la escuela básica nacional Cristóbal Mendoza, el regente Júnior Mujica participó en la faena comicial en compañía de la primera combatiente, Alvida Acosta de Mujica.

Mujica expresó satisfacción al ver en "Primer plano" la participación ciudadana. “Pese al problema de transporte público el soberano salió y vino a cumplir con su deber. Estoy contento por el ejemplo que el pueblo le está dando a los gobernantes, a los dirigentes e incluso hasta a quienes lideran la derecha (...) El pueblo ratifica que el único camino es la democracia", sentenció Mujica.

También cuestionó que sectores opositores del municipio Lossada, llamen a no sufragar. “Esa gente está al margen de la ley. No pueden salir a decir que no vayan a votar, eso tiene que ser penado (...) Mis respetos a los candidatos de oposición que se inscribieron”, alegó Mujica.

Y para finalizar señaló que los candidatos de la Patria según él llegarán al parlamento nacional, para no entregar la riqueza del país a entes foráneos.