El alcalde del municipio Mariño, Francisco González y la primera dama municipal, Mauris de González, asistieron a la sala de ginecobstetricia del Hospital Central Dr. Luis Ortega (HLO)en Porlamar, a fin de dar la bienvenida al mundo a los niños o niñas que nacieron despidiendo el Año Viejo y los que abrieron sus ojos con la llegada de este nuevo 2021, ocasión propicia para hacer entrega de 27 canastillas a las afortunadas y dichosas madres.

El feliz recibimiento del primer bebé nacido este 1° de enero en HLO se produjo a las 03:08 de la mañana, cuando la señora Marielis Requena, residente en el sector Agua de Vaca del municipio Maneiro, trajo al mundo a Luis Gael Rojas Requena, con peso de 3.454 Kg. y 50 Cm. de talla.

"Me inunda la emoción y me siento privilegiado al poder compartir este hermoso momento, el nacimiento de estos pequeños, futuro de nuestra patria, felicidades valientes madres que hoy dan abrigo y amamantan a sus bebés, Dios las bendiga y a él le pido, me las llene de salud y fortaleza para llevar adelante está gran tarea de la crianza, muy Feliz Año Nuevo", dijo Francisco González.

En ese contexto, la Primera Combatiente del Municipio felicito y alentó a las madres que se encontraban en la sala, "con la bendición de Dios hoy las abrazo deseándoles muy Feliz Año Nuevo y toda la fuerza necesaria para continuar en esta difícil pero hermosa y maravillosa labor que ahora emprenden, sacar adelante a sus niños, estoy segura que no faltará el amor y la comprensión, cuenten con estas manos amigas".