El alcalde de Valencia, Alejandro Marvez, inspeccionó los trabajos de rehabilitación de más de 15 kilómetros en principales avenidas de Valencia, desde la zona norte hasta el sur de la ciudad, las cuales han sido recuperadas de manera integral para el beneficio de la ciudadanía y que alcanzan un 90% de avance.

Durante un recorrido realizado junto a su equipo de gobierno, Marvez resaltó desde la Avenida Aranzazu que se trata de uno de los trabajos más importantes para el municipio que consistió en la instalación de luminarias LED, pintura de postes, mantenimiento de semáforos, aplicación de asfaltado, pintura de aceras, murales, además de demarcación vial y pintura de pasarelas.

Asimismo, añadió que las labores también incluyeron la rehabilitación del Elevado Los Colorados, Distribuidor Puente El Boquete, así como también la construcción de una cancha deportiva en espacios que en gobiernos anteriores funcionaban como vertedero de basura, remodelación de la Plaza El Alba, instalación de monumentos en memoria a la afrodescencia, banderas, construcción de parque infantil con caminerías, al igual que instalación de maquinarias para la práctica deportiva al aire libre.

“Llegamos a recuperar el corazón del sur de Valencia, un trabajo gigantesco, una obra importantísima para el municipio Valencia, esta ciudad que hemos dedicado estos tres años en convertirla en una de las más alumbradas del país con gran esfuerzo articulado con el Gobernador Rafael Lacava y Presidente Nicolás Maduro. Hemos avanzado y demostrando con hechos lo que prometimos a nuestra gente”.

En ese sentido, destacó que las labores iniciaron desde el Policlínico La Viña atravesando la avenida Andrés Eloy Blanco, Elevado Los Colorados, avenida Fernando Figueredo, hasta llegar a la Aranzazu y Distribuidor Puente Boquete que ahora luce completamente transformado luego de las importantes mejoras ejecutadas.

Apuntó que en medio de la pandemia del COVID-19 la Alcaldía de Valencia continúa trabajando al servicio de la ciudadanía, por lo que recordó que esta vitrina se suma a los otros espacios recuperados e iluminados como es el caso de la Avenida Lara, Avenida Cedeño, Bulevar Constitución, Avenida Las Ferias, Bulevar de El Viñedo y otras.

“Hemos sido golpeados fuertemente por una pandemia mundial y bloqueos y eso no ha sido impedimento para seguir trabajando por una sola Valencia, desde aquí continuaremos hacia la avenida La Romana donde ya comenzamos a ejecutar reparaciones en la red de tuberías. No podemos olvidar lo limpio que se encuentra nuestra ciudad con un equipo de hombres y mujeres que incansablemente están en las calles dejando la ciudad impecable. Aquí no nos rendimos”, dijo.