Alcaldía de Colón recibe a connacionales que retornaron de Colombia

YVKE MUNDIAL/Bertha Argüello

A la zona Sur del Lago del estado Zulia provenientes de Colombia regresaron 19 connacionales, ante la pandemia del Covid-19 y ante los atropellos recibidos en el vecino país, llegaron a Santa Bárbara. La primera combatiente y Directora de Asuntos Sociales y de Salud de la Alcaldía Bolivariana de Colón, Mary Hurtado de Labrador, junto a la Directora General Ana Jaime y el comandante del cuerpo de bomberos, Over Paz, se dirigieron hasta el Puesto de Atención Integral y Social (Pasi), instalado en la Escuela Técnica Agropecuaria Santa Bárbara (Etar), se les hizo entrega de combos artículos personales, botiquín de primeros auxilios, tapabocas, juegos didácticos y alimentos.

Las 19 personas retornaron al municipio Colón por el paso fronterizo del Puerto de Santander-Boca de Grita, tras cumplir con todos los protocolos de salud en prevención del Covid-19. "Estas personas al llegar al municipio ingresaron primeramente en el Hospital Centinela Santa Bárbara, donde le fue practicada la prueba rápida, arrojando negativo y luego fueron traídos al Pasi, donde van a ser aislados y tras cumplir con todos los protocolos de salud, podrán irse a sus hogares con sus familiares", manifestó Hurtado.

En el Puesto de Atención Social Integral (Pasi), hay la atención a los connacionales que lleguen a ese punto, se le garantiza la alimentación a la vez que son monitoreados por los funcionarios del cuerpo de bomberos, señalo le Directora de la Alcaldía, Ana Jaimes. "Son muchos los venezolanos que están retornando a su país por la xenofobia y esta cifra va a aumentar en los próximos días y aquí los recibimos con los brazos abiertos".

María Elena Uscategui, una de las personas que retornaron de Colombia agradeció la atención recibida. “Agradezco al Alcalde Labrador y a la primera combatiente por todo el apoyo que han recibido en el Pasi. Me vine de Bogotá porque me botaron de la habitación por no tener como pagarla al igual que los compañeros que estamos en esta institución, todos venimos de Colombia, lugar donde no volveremos a regresar y desde que pisamos nuevamente tierras venezolanas el gobierno bolivariano nos a brindado todo su apoyo".