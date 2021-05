Alacranes de dulce ponzoña

La derecha extrema está agarrada de la brocha. Su jefe de policía es el último funcionario fantasmagórico en renunciar. EEUU y la UE están hablando de “negociaciones”, ¡ay!, la palabra maldita, algo así como nombrar la soga en casa del ahorcado. Su héroe importado en la batalla de los puentes, el senador Marco Rubio, le acaba de declarar a The Guardian que “hay que prestar atención a la amenaza de los Ovnis”, o sea, que el tipo que los maneja desde Washington ya está viendo platillos voladores.

No es para menos. El club o cartel de Lima está quedando más solo que la estación espacial internacional. Almagro, sentado en la puerta como una Celestina acatarrada, no atrae nuevos clientes. Y los viejos se alejan con ese rictus repulsivo de los amores rancios. Es un otoño sin primavera. Lo de Chile fue un huracán inesperado en el Cono Sur. La oligarquía colombiana, amamantada con masacres y falsos positivos, no sabe cómo luchar contra las calles. Macondo empieza a conocer el hielo.