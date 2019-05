Cuando me encontraba cenando con John Bolton White, presidente de la ONG, “Agarrando aunque sea fallo” –AASF- de repente le sonó su celular, lo contestó y dijo: “Aló, vicepresidente, sí, sí, sí, sí, ok, sí”. Y colgó.

Vio Bolton White que yo no pregunté nada ni me mostré interesado en la llamada, y él mismo se largó a dar explicaciones: “por lo visto yo soy el único que atiende el teléfono del Vicepresidente Mike Pence en este país. Todos los demás apagaron sus celulares, o cuando ven su número lo dejan hasta que se canse. Y siempre me llama nada más para preguntarme si Maduro sigue en Miraflores, y yo le digo que sí, y se molesta”.

Le entré de frente a la punta trasera que estaba pagando el presidente de AASF y le hice una seña al mesonero para que me sirviera un trago de whisky, y Bolton White siguió diciendo: “también quiero decirte que me le ofrecí para ser intermediario con las sanciones que está imponiendo en Venezuela, también para las que quiere quitar.

Si en este momento estuvieras sancionado, yo hablaría con el Vicepresidente Mike Pence para que te liberara de esas sanciones, eso sí, siempre y cuando estés dispuesto a darle alguna información importante, un secreto de esos que todo el mundo sabe pero que nadie lo dice. Lo que pasa es que a ti no te sanciona nadie” El mesonero me sirvió un segundo whisky y aproveché para preguntarle a Bolton White: “¿Y del golpe no te ha dicho nada?”

Y me dijo: “ni de vaina, amigo. Yo al Vicepresidente Pence no le pregunto nada, eso sería una ofensa, ese hombre está ahí para preguntar y dar órdenes. Nosotros no somos más que sus cómplices, la gente que está dispuesta a llevar adelante los planes del Vicepresidente, lo que pasa es que mucha gente le apagó los celulares y eso lo tiene molesto.

Y sobre todo, no es por nada, pero yo creo que aquí le están mintiendo a ese hombre. El chisme que se maneja entre nosotros los de Agarrando Aunque Sea Fallo, es que el Vicepresidente Pence le dijo a Pompeo: “a ti te enseñaron a engañar y a mentir y a robar en la CIA, pero a nosotros la oposición venezolana nos está dando una maestría en eso de mentir y engañar, menos mal que estamos robando juntos”.

Y en ese momento le volvió a sonar el celular. Lo tomó y dijo: “Aló, Vicepresidente. Sí, sí, sí, sí, sí…”