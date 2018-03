Acusaciones de "narcodictadura" en Venezuela son una barbaridad

Jorge Rodríguez (Barquisimeto, 1965) hizo este jueves una visita relámpago a Madrid solo para contar «la verdad» del chavismo sobre la crisis generalizada que vive Venezuela. El ministro de Comunicación e Información, miembro del partido oficialista PSUV, jefe de la Comisión de Diálogo del Gobierno y jefe de campaña de Nicolás Maduro afirma en una entrevista a ABC que «es una barbaridad» la acusación de que su país se ha convertido en una «narcodictadura».

Al menos 34 militares han sido detenidos en las últimas semanas, según ha denunciado el abogado Alonso Medina Roa y diversas ONG, por una supuesta conspiración. Los analistas perciben una pérdida del apoyo de las FF.AA. al Gobierno de Maduro. ¿El ruido de sables es real?

Hay una unidad monolítica en este momento en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), alrededor de la Constitución y del comandante en jefe, que es el presidente constitucional Nicolás Maduro. En efecto, por razón de un oficial que fue abordado por otro y que de inmediato lo comunicó a sus superiores apareció una situación de unos pocos oficiales subalternos que estaban en contacto con factores de la derecha política venezolana a los efectos de promover acciones de complot y conspiración militar, ya completamente desactivado.

¿Son legítimas las elecciones del 20 de mayo cuando no participa la mayoría de la oposición y algunos de sus políticos más emblemáticos están inhabilitados para ocupar cargos públicos, como Leopoldo López o Henrique Capriles?

No es cierto que no participe la mayoría de la oposición. En Venezuela hay 18 partidos y en este momento 15 de ellos están participando en el evento electoral. Hay también una elección de diputados de los consejos legislativos estatales y ahí están participando todos los factores políticos de la oposición. De los cinco candidatos en liza al menos uno es de la oposición. Sería muy mezquino por parte de la extinta MUD (Mesa de la Unidad Democrática) señalar que Henri Falcón no pertenece a la oposición. Fue jefe de campaña de Capriles en los comicios de 2013, yo era el de Maduro.

Pero no han dejado presentarse a la MUD como marca.

La MUD ya ha dejado de existir. No, falso, les dimos todas las garantías, para eso estuvimos en República Dominicana, para firmar un acuerdo. No les han dejado participar otros. Hubo una llamada telefónica desde Colombia a Julio Borges (diputado opositor) para que no se firmara el acuerdo.

¿Quién estaba al otro lado del teléfono?

Factores de poder. El entonces secretario de Estado de EE.UU. Rex Tillerson curiosamente estaba en ese momento en Colombia reunido con el presidente Juan Manuel Santos.

¿Cómo valora la candidatura del exchavista, hoy opositor, Henri Falcón?

Es muy curioso que ahora digan que es exchavista. Henri Falcón, en efecto, así como otras muchas personas que ahora participan en la oposición, se inició en la vida política con el comandante Chávez, pero rápidamente abandonó la opción.

¿Molestó en el chavismo la fuga del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, el pasado noviembre?

No, es un prófugo de la justicia. Ocupa más espacio en los medios internacionales que el conocimiento que de él tienen los venezolanos. Prácticamente nulo.

¿No temen que por la ausencia de la oposición la mayoría de los países no reconozcan los resultados y la Unión Europea y Estados Unidos aprueben nuevas sanciones?

Las elecciones se van a celebrar con completa libertad, que venga a observarlas quien quiera. Algún día se sabrá cuál era la verdadera posición de Henry Ramos Allup y Henrique Capriles Radonski. Ambos estaban dispuestos a participar y presiones como la que mencioné antes lo impidieron.

¿Pero temen nuevas sanciones?

Son acciones unilaterales, de países que de manera grosera intentan agredir a Venezuela. Mientras más agresiones de este tipo haya, más mecanismos de consulta al pueblo vamos a seguir imponiendo. Hemos tenido 24 elecciones y vamos por la número 25 en 19 años de revolución bolivariana.

¿Figura en alguna lista de sancionados por la Administración Trump?

Creo que no, estoy en una lista de agresión del Gobierno de Canadá, país que por cierto ni conozco.

Su hermana Delcy Rodríguez preside la Asamblea Constituyente, tachada de ilegítima por una mayoría de países.

El artículo 247 de la Constitución dice con claridad que el presidente puede convocar en Consejo de Ministros una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y eso fue lo que hicimos. Después estuvimos en arduas negociaciones con la oposición para que participara. La primera reunión fue en la residencia del embajador de España, en presencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Estuvimos a punto de acordar con la oposición su participación en la ANC, pero otra vez el poder de veto de los factores más extremistas de la oposición impidieron un acuerdo.

Como jefe de la Comisión de Diálogo del Gobierno, ¿que le parece el criticado papel de José Luis Rodríguez Zapatero?

Más temprano que tarde se le reconocerá el inmenso papel del expresidente Rodríguez Zapatero para lograr lo que ahora es una realidad en Venezuela, el país está en paz, no hay violencia como la que vivimos en algunos meses del año pasado.

¿Cuándo piensan restablecer las relaciones con España? El embajador Jesús Silva fue declarado «persona no grata» por su Gobierno y expulsado de Venezuela el pasado enero. No ayuda precisamente que Nicolás Maduro llame «fascista» a Mariano Rajoy.

El país europeo que más comunicados ha emitido contra el Gobierno de Venezuela ha sido el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Las acciones agresivas unilaterales de España y de otros países de Europa son agresiones reales contra el pueblo y su Gobierno legítimamente electo. Siempre hemos sido muy respetuosos con lo que ocurre en otros países. A veces nos preguntamos será que en España no hay problemas.

¿Qué responde a las acusaciones de que su país es una «narcodictadura»? Entre los sancionados por la Administración Trump figura el vicepresidente Tareck El Aissami, acusado de tráfico de drogas.

Es una barbaridad, un completo absurdo, uno de esos falsos positivos que les encanta montar a los distintos gobiernos de EE.UU. Cuando se desclasifiquen esos documentos se verá que era mentira, como las armas de destrucción masiva en Irak o el acorazado Maine. Es muy curioso que el principal consumidor de droga del mundo, EE.UU., y el principal productor, Colombia, hablen del narcotráfico en Venezuela. Cuando no es un país ni que produzca ni que consuma.

Pero se ha denunciado que Venezuela sería un país intermediario.

Los organismos que más saben de droga en el mundo señalan que la droga que va principalmente de Colombia a EE.UU. no va por Venezuela y el Caribe, sino por el Pacífico principalmente.

¿Por qué no permiten la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela? Se han visto imágenes de ciudadanos buscando alimentos entre la basura o a bebés abandonados en el metro de Caracas porque sus madres no podían alimentarlos.

Eso de los bebés es una cosa que de manera recurrente se publica en forma de falsas noticias y luego no conseguimos la prueba. En cuanto a la ayuda, la diplomacia humanitaria se refiere a dos eventos: situaciones de guerra y catástrofe natural. Venezuela no cumple ninguna de las dos condiciones. Tenemos problemas, sí, pero ya hemos venido solventando la gran mayoría en materia de provisión de alimentos y medicinas.

¿Ve a Maduro sentado en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos? La exfiscal Luisa Ortega denunció el pasado viernes al presidente y dos altos cargos de su Gobierno por «masacrar» al agente de Policía Oscar Pérez y su grupo el pasado 15 de enero.

Por la Constitución, el fiscal general tiene el monopolio de la acción penal. Eso quiere decir que cualquier acción judicial que se haya tomado en Venezuela después de que se aprobó la Constitución en 1999 es responsabilidad directa de la Fiscalía General de la República. Quien imputa a Leopoldo López por los hechos violentos de 2014 es la fiscal Luisa Ortega Díaz. Está descubierto por el fiscal general Tarek William Saab una red de extorsión donde participaron fiscales cercanos a Luisa Ortega y su propio esposo, quienes en México y Panamá convocaban a gerentes petroleros para cobrarles comisiones. Esa es la razón por la que no se pudo avanzar más mientras ella fue fiscal en la lucha contra la corrupción. Apenas es destituida del cargo por la Asamblea Nacional Constituyente aparecen todas estas acciones contra la corrupción, que ocurría cuando era fiscal, ella cobraba millones de dólares para amparar a corruptos y delincuentes que pululaban en la empresa petrolera (Pdvsa).

Organizaciones como Foro Penal aseguran que en Venezuela hay más de 200 presos políticos, muchos de los cuales han denunciado torturas.

Foro Penal no es una organización de derechos humanos sino política que participa activamente en las reuniones de la llamada MUD. Una cosa es que haya presos políticos, como se ha intentado vender en el exterior, y otra cosa es que un político incurra en violaciones a la Constitución y por tanto tenga que atender un llamado de los organismos de justicia en Venezuela.

Usted es médico con un postgrado en Psiquiatría. ¿Qué le parecen los salarios que perciben sus colegas de profesión, la situación de los hospitales venezolanos y la escasez de medicinas?

Hay un situación real respecto a los salarios. El presidente Maduro ha hecho todo lo posible por defender los salarios en contra de la inflación inducida. Hemos tenido más de 20 incrementos salariales y una serie de sistemas de bonos que han venido protegiendo a la población. En este momento, casi el 100% de la población tiene acceso a la salud gratuita en Venezuela. Estamos corrigiendo los problemas con los medicamentos.

¿A qué se debe la escasez de bolívares?

Tiene que ver con una acción agresiva sobre todo desde un país vecino como es Colombia. Un bolívar cuesta diez veces menos en Cúcuta que en Bogotá, entonces se convierte en un recurso para el contrabando. En los próximos días van a tener noticias nuestras para corregir eso.

¿No le parece dramática la situación de los miles de venezolanos desplazados en Cúcuta?

Las migraciones en países como México, Colombia, República Dominicana, Perú, Haití o Ecuador no es un fenómeno que viviéramos en Venezuela. Y lo hemos empezado a ver, sobre todo en los últimos años, pero de ninguna manera con las cifras que opiniones interesadas han venido señalando en el extranjero. En Venezuela viven 5.800.000 colombianos. La población de Colombia son 40 millones de habitantes, es decir, más del 11% de la población de Colombia vive en Venezuela. Muchos de los que se están yendo son colombianos que se están repatriando, que prefieren volver a pesar de que los atendimos sin ningún tipo de xenofobia.

¿Que le parece la retirada de la invitación para que Nicolás Maduro para que asista a la Cumbre de las Américas, que se celebra en Lima el 13 y 14 de abril?

Creo que el único mandatario hasta ahora que no va a poder asistir a la Cumbre de las Américas es el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Maduro dijo que iba, el que no puede es Kuczynski.