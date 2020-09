Activo Comando de Campaña "Darío Vivas" en San Francisco

YVKE MUNDIAL/Bertha Argüello

El Vicepresidente Territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para el estado Zulia, Econ. Omar Prieto Fernández, junto al Alcalde del municipio San Francisco, Dirwings Arrieta, juramentaron el Comando de Campaña "Darío Vivas", de cara a las venideras elecciones a la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre

Junto a los candidatos por voto lista; Aloha Núñez, Manuel Quevedo, Taina González, Juan García, Carlos Zabala, Rubén Trujillo, Eduardo Álvarez, y los Candidatos por el circuito 9, Damelis Chávez, Jairo González, Yonder Durán y Zuyin Pérez y la maquinaria política del PSUV, el acto se realizó en la Plaza de Revolución, Prieto Fernández, recalcó el valor de cada uno de los candidatos, demostrando constantemente estar firmes en la batalla por la defensa de la Revolución, tal como lo encomendó el Comandante Hugo Chávez.

El Jefe de Campaña y Gobernador del estado Zulia, Omar Prieto se dirigió a los presentes muy satisfecho. "¡Que bonito ver el rostro de los san franciscanos en la lucha de siempre!".

Dijo además que, el Comando de Campaña "Darío Vivas" tiene que ser uno mucho mejor que el que se activó para cuando se logró su elección a la Gobernación del estado Zulia, un "comando victorioso, que haga honor al Comandante Chávez dónde garantice una campaña para alcanzar la victoria. Aquí hay hombres y mujeres preparados y probados en las circunstancias más difíciles, y para muestra de ello, aquí tenemos al camarada Manuel Quevedo, Aloha Núñez y a la joven hermana Taina González", manifestó el Gobernador.

Explicó que en la política los espacios no se dejan en blanco, "espacio que se deje, espacio que se ocupa", añadió que este es un llamado de atención para la oposición, para que después no salga diciendo que los verdaderos luchadores son ilegítimos, ya que después de que ganan no asumen cargos y responsabilidades porque carecen de lealtad a quienes confiaron para entregar su voto, recalcó Prieto.

"Tenemos que mover al puedo para la victoria del 6 de diciembre. Estoy seguro que cuando nos toque asumir la Asamblea Nacional, no solo entrarán los diputados, sino que entrará de nuevo nuestro Libertador Simón Bolívar, Chávez y el pueblo al Palacio Legislativo'', asevero.

Resaltó la batalla que se está librando en compañía del Presidente Nicolás Maduro, quien ha demostrado ser un hombre integró, leal a sus convicciones e ideologías, con mucha fortalece espiritual.

"Le digo al de la oposición, al que apostó en el 2015 por la última cola, no esperen más de sus líderes que engañan, que están desde el exterior pidiendo que dañen y bombardeen al pueblo, mientras ellos no se enfrenta a las luchas de la mano de la población (...) Nosotros los revolucionarios somos profundamente cristianos y socialistas, y la palabra lo dice y específica que aquellos que siembran con lágrimas, recogerán con mucha alegría y eso pasará con los venezolanos cuando saquen a los traidores y que llegue los diputados patriotas y leal", añadió Prieto Fernández.

Entre tanto, el Jefe del Comando de Campaña y Alcalde de San Francisco, afirmó que el Comando Darío Vivas ha hecho una buena política, con mucho cuidado por el Covid-19 recorriendo las calles, porque es lo que permite conocer al pueblo que, indudablemente los va a acompañar en la campaña hasta la victoria del 6 de diciembre.

El Alcalde Dirwings Arrieta dirigió la juramentación, dónde los candidatos ratificaron la responsabilidad que van a llevar con criterio a la Asamblea Nacional.