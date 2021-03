El estado Miranda inició la semana con un cerco epidemiológico, luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciara este domingo un conjunto de medidas especiales ante el aumento de casos de COVID-19 en la región central del país y la presencia de las variantes P1 y P2 (brasileñas) del coronavirus SARS-CoV-2, causante de esa enfermedad.

Estas medidas especiales, explicó este lunes el gobernador de la entidad mirandina, Héctor Rodríguez, contemplan restricciones en la movilidad y actividades económicas no prioritarias, así como el incremento del despistaje masivo de COVID-19.

“Esta semana se inicia con medidas extraordinarias debido a la aparición de las variantes del virus que están presentes en Caracas, Miranda, La Guaira y Bolívar. Es una variante muy peligrosa por su agresividad, por la carga viral que tiene.

No menosprecien la enfermedad, al primer síntoma, obligatoriamente, se debe acudir al médico para descartar el contagio”, dijo el mandatario regional durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión (VTV). En tal sentido, Rodríguez exhortó a la población mirandina a acatar estas medidas y cumplir con las ya conocidas normas de bioseguridad, como uso del tapabocas, aseo constante de manos, no salir de casa si no es necesario y acudir inmediatamente a un centro asistencial si hay sospecha de contagio o contacto con algún paciente positivo.

“Entiendo que ha habido un proceso de normalización y la gente empezó a perderle miedo a la enfermedad, pero insisto, las dos variantes de Brasil, la P1 y la P2, tienen un comportamiento completamente distinto al que estábamos acostumbrados (…) Esta nueva variante se transmite mucho más rápido y la persona se complica en un corto tiempo”, alertó.

El Gobernador de Miranda anunció la reactivación de los hoteles sanitarios, la disposición de 500 camas de aislamiento y 210 de terapia intensiva, cifras que se estima ampliar, así como el incremento del personal sanitario, de seguridad y prevención para esta coyuntura. Siete nuevos fallecidos a consecuencia de la variante brasileña del SARS-CoV-2 se reportaron este domingo: 3 en Distrito Capital, 2 en Miranda, 1 en Falcón y otro más en Apure.

En cuanto a los casos de COVID-19 detectados, registraron 550 por transmisión comunitaria distribuidos así: Distrito Capital 96, Carabobo 83, Nueva Esparta 59, La Guaira 58, Miranda 46, Sucre 27, Portuguesa 24, Yaracuy 23, Zulia 23, Monagas 23, Anzoátegui 16, Aragua 14, Falcón 14, Lara 8, Los Roques 8, Cojedes 7, Guárico 7, Táchira 6, Apure 4 y Barinas (4).