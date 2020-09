Acompañamiento electoral se hará bajo términos legítimos venezolanos

En entrevista para Telesur, Alfonzo, quien ha sido observadora de procesos electorales en países de la región latinoamericana, reiteró las invitaciones realizadas por el CNE a todas las organizaciones nacionales e internacionales para cumplir con el acompañamiento electoral durante los comicios.

La presidenta del CNE destacó que en Venezuela hay «vocación democrática» y que la constitución venezolana garantiza uno de los derechos más importantes del ser humano, como lo es el derecho al voto.

Indicó que Venezuela se medirá en el ámbito electoral pese a las acciones extranjeras que se alejan de una solución democrática ante los conflictos políticos internos del país.

Con respecto a los llamados a la abstención del voto, dijo que la Asamblea Nacional (AN) no tiene otra fuente de legitimidad y veracidad que no surja del proceso electoral popular, pues de este se eligen a las diputadas y diputados que serán la representación política del pueblo venezolano.