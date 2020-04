Acción de la Gobernación del Zulia detuvo 21 camiones cisternas que especulaban en la venta de agua potable

YVKE MUNDIAL/Bertha Argüello

Ante la situación con el agua en el estado Zulia, y donde se han venido ejecutando trabajos para mejorar el servicio, en la Mesa del Estado Mayor de Agua, el Gobernador del estado Omar Prieto, informo que se vienen tomando acciones ante la venta de agua a través de camiones cisternas, la primera de ellas regular la venta de la pipa a 30 mil bolívares.

También hablo de las reparaciones que se han venido ejecutando en las estaciones de Planta C, así como en otros puntos de distribución del vital líquido para facilitar su distribución.

El Secretario General de Gobierno, Lisandro Cabello anunció en rueda de prensa que se instaló la Mesa del Estado Mayor de Agua, “Se inicio el plan de administración de agua, en compañía de Hidrolago, las Fuerzas Armadas, Corpoelec y otros, para integrar todos los procesos del estado Zulia, para hacerle llegar el vital líquido a cada zuliano, se incorporaron los propietarios de camiones cisterna, no solo en la zona metropolitana, sino en toda la región”.

El Secretario de Gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello, dijo además que se viene articulando el trabajo con el fin de administrar el vital líquido. “Por instrucciones del Gobernador Omar Prieto, se desplegarán un equipo de reparación de fugas que venía trabajando hasta el momento que se aplicó la cuarentena, con todos los elementos para que se repare la fuga y poder abastecer 2500 litros por segundo”.

Agrego que se ha evaluado todo aquello con lo que se cuenta, "estos 21 camiones que están aquí, a quien pertenezcan debo decir que a quien le vendieron agua lo enfermaron, porque no está potabilizada, que le hace daño a la piel y la flora intestinal, que pudo haber causado fiebre y por consecuente, alarma por el COVID-19, ocupando tiempo y espacio que puede ser útil para tratar a un verdadero contagiado", puntualizó Cabello.

El secretario de gobierno manifestó que aquellos que violaron la ley serán sancionados, además que se llevara a cabo un plan de desinfección de los camiones cisternas para que posteriormente lleven agua potable gratis.

"Como ordenó el Gobernador, se hará un censo que llevarán una calcomanía y quien no la posea, no puede circular y si no está registrada su carga desde la aguada, es porque está llevando en un sitio clandestino. Quien ya conozca esta situación y continúe en estos hechos ilícitos, se le abrirá un proceso legal y detenido, porque son conocedores que estaban enfermando a la gente.”

En su intervención el Mayor General Ovidio Delgado, Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI), mencionó que se otorgará un permiso por la dirección regional para que los camioneros puedan cargar de agua y que indique la potabilización. "Estamos haciendo un llamado tanto a los entes públicos y privados para que se sometan a un plan, donde además funcionarios de seguridad acompañarán a los cisternas para la distribución de agua, de acuerdo a la estrategia", aseveró.

Entre tanto, el Presidente de Hidrolago, Jorge Silva, informo que se han venido ejecutando acciones, trabajo tanto en la costa occidental como en la costa oriental del estado Zulia. “La distribución del agua estará garantizada, pero irá mejorando paulatinamente de acuerdo a las reparaciones que se vayan haciendo. Se tiene estimado enviar agua por tuberías en un esquema de 72x72, pero por ahora funcionará 96x96, porque es la prioridad de atención en este momento”.