Aída Merlano: Soy una perseguida del Gobierno de Iván Duque que quiere asesinarme

La excongresista colombiana Aída Merlano, declaró este jueves que el presidente de Colombia, Iván Duque, la persigue para asesinarla.

"Después que me lance de la cuerda a mi el gobierno de Duque me rapto. Los raptores me contaron todo, me iban asesinar y a enterrar para que nunca me encontraran en una finca de Valle Dupar", señaló Merlano durante su declaración en una audiencia especial realizada en el Palacio de Justicia, en Caracas.

Aseveró que le realizaron un montaje para que los lideres de la política tradicional del país neogranadino pudieran seguir trabajando.

"Quiero que los periodistas que hoy están aquí (Palacio de Justicia) que le pregunten a Duque por qué razón luego de cuatro días de mi fuga quiso cobrar una recompensa por 50 millones de pesos", enfatizó a los representantes de los medios de comunicación, a quienes informó que al día siguiente de haberse escapado, el mandatario colombiano subió a recompensa a 200 millones de pesos.

Señaló que mientras estuvo secuestrada por el gobierno del presidente Duque fue abusada.

En 2018 fue condenada a 15 años de prisión en Colombia por corrupción y tenencia ilegal de armas, luego de haber participado en la práctica de compra de votos.

"¿Me pregunto cuál fue el delito que cometí?", cuestionó la exsenadora, al tiempo que aseveró que la compra y venta de votos es la política dentro del Senado de Colombia.

"Los verdaderos corruptos están en su casa. Fui testigo de altas sumas de dinero entregada en las campañas presidenciales, como la de Álvaro Uribe", sostuvo.

Merlano manifestó que si algo le pasa a ella o a su familia la culpa es de Álvaro Uribe Vélez y la familia Char.

"Pido que se me brinde protección a mi integridad. Desde que fui capturada aquí (Venezuela) he encontrado paz. No hablaba ni con mi familia, le tengo miedo al gobierno colombiano a la clase política de Colombia le tengo miedo", sostuvo..

Indicó que esta dispuesta a denunciar ante los medios de comunicación toda la corrupción que existe en Colombia. "Antes de regresar quiero que Colombia sepa todo", dijo.

Merlano fue capturada el pasado 28 de enero en el estado Zulia por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y privada de libertad en el país por usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir.

"Pido disculpas por entrar al país así, de forma ilegal", expresó Merlano en la audiencia especial, donde solicitó ayuda presidente de la República,Nicolás Maduro, si este caso debe llevarse a instancias internacionales.