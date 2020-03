Aída Merlano: No seré la mártir por delitos que no cometí

R.

Me imagino que con (mis declaraciones), también vienen las recolecciones de pruebas, que son suficientes para determinar que todas las afirmaciones y denuncias que yo hice públicamente, tienen total veracidad. Esas pruebas que yo pienso entregar, las pienso entregar en unos escenarios legales, porque como comprenderás, si yo en cada entrevista que hago comienzo a hablar de cada detalle, de cómo ocurrieron las cosas.

Yo pienso que no terminaría una entrevista en un día, ni dos, yo creo que me tomaría una semana completa, que creo que una semana completa que debe la Corte Suprema de Justicia iniciar un proceso conmigo, no solo de rendir declaraciones sino también poco a poco en la medida que voy declarando, ir presentando pruebas. Yo quiero solucionar rápido mi problema, yo no quiero ser una prófuga de la justicia, yo quiero responder ante mis errores, responderle a la justicia pero a una justicia de verdad.

Una justicia con garantías y no ir a pagar una condena de unos delitos que yo no cometí. Como muchas personas dicen ‘que venga a cumplir su condena la presidiaria, la prófuga’. No, yo les voy a decir a los colombianos que piensan de esa manera: el que quiera que yo vaya a pagar una condena por delitos que yo no cometí, yo le sugiero que se presenten voluntariamente a pagar. No tengo porque ser la mártir e ir a pagar una condena de unos delitos que no cometí, vuelvo y repito.