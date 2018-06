50% de los bienes de la alcaldía de Arismendi aún no aparecen

En el estado bolivariano de Nueva Esparta, el alcalde del municipio Arismendi, Alí Romero, durante una sesión ante el Concejo Municipal denunció que más del 50% del inventario de bienes entregado por la gestión anterior, continúa sin aparecer.

Romero, manifestó que han transcurrido 5 meses desde que recibió la administración, le consignaron un listado con 1.779 bienes relacionados, sin embargo en las auditorias realizadas siguen sin aparecer 898.

“Ante las autoridades correspondientes, hemos denunciado esta situación. Pudiéramos entender que algunos de esos faltantes no fueron oportunamente desincorporados o reportados como extraviados, lo cual también se traduce en una deficiencia en el proceso administrativo que de igual manera atenta contra el patrimonio de la alcaldía”, detalló Romero.

Con la finalidad de evitar este tipo de irregularidades durante su mandato, creó la Oficina de Bienes Municipales, la cual se encargará de la digitalización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles y su adecuación a la publicación #21 de la Contraloría General de la República así como también al Manual de Especificaciones Técnicas de la Superintendencia de Bienes Públicos (Sudebip) y Decreto con rango, valor y fuerza Ley Orgánica de Bienes Públicos y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, con el uso de los formularios correspondientes.

También informó que fue conformada la comisión de Enajenación de Bienes Públicos del municipio, la cual estará bajo la responsabilidad de 5 servidores públicos con sus respectivos suplentes.

“Durante la gestión de Leopoldo Espinoza se aprobó una ordenanza de enajenación de bienes, no obstante fue engavetada y no se cumplió la norma”, recordó Romero con relación a una normativa incumplida por la gestión del ex alcalde Richard Fermín.