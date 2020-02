4F reivindica la lucha de Venezuela contra el neoliberalismo

Este miércoles 5 de febrero durante la transmisión de Desenlaces por TVES, el constituyente y conductor del programa Pedro Carreño, afirmó que la masiva movilización de este 4 de febrero reivindica una vez más la lucha de Venezuela contra el neoliberalismo.

Durante el análisis de la coyuntura, Carreño destacó que en el país debemos recordar que la gesta histórica que llevó a cabo el Comandante Hugo Chávez en 1992 no fue por casualidad, pues hay que revisar el contexto en el que se da esta rebelión.

El constituyente rememoró los hechos que se vivieron en el país durante los años 82-89, cuando los gobiernos derechistas permitían que trasnacionales que operaban entonces en territorio venezolano aportaran apenas “el 1 por ciento de la riqueza nacional”.

Eso conllevó que durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez se diera un estallido social en 1989, luego de que éste aplicara los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Desarrollo a través de paquetazos neoliberales.

Por otra parte, Carreño añadió que esa llama se mantiene viva en los pueblos latinoamericanos en pleno siglo XXI si vemos las protestas contra los gobiernos neoliberales de Colombia, Chile y Ecuador.

Más Desenlaces

Fuera CIDH: Durante la presentación de sus Desenlaces, Pedro Carreño manifestó que “Venezuela se blindó contra la guerra mediática” que quieren sembrar algunos medios internacionales, luego de que fuese rechazada la presencia de una comisión de derechos humanos en nuestro país.

El conductor recordó que no es legal la presencia de tal comisión porque como indicó la cancillería en un comunicado “Venezuela ya no pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA)”, menos si es invitada por Juan Guaidó quien se autoproclamó presidente de Venezuela y ni siquiera es ya presidente de la AN adeco burguesa.

MAS debe aceptar golpe en Bolivia: El constituyente enfatizó que Evo Morales debe aceptar de una vez por todas que en Bolivia se mantiene el golpe de Estado, ante una nueva arremetida en su contra y su partido Movimiento al Socialismo (MAS) tras la detención ilegal que realizó el gobierno de facto contra su representante legal Patricia Hermoza, quien estaba encargada de inscribir su candidatura como senador.

Gobierno colombiano inhumano: El gobierno de Iván Duque demostró una vez más lo desalmado que puede llegar a ser, luego de que se anunciara la rifa de 7 pasajes entre 14 ciudadanos colombianos, quienes se mantienen aislados en Wuhan, China por estar presuntamente infectados con el coronavirus.