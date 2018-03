20.526.978 votantes escogerán presidente de la República el próximo 20 de mayo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este jueves el Registro Electoral definitivo para los comicios presidenciales y consejos legislativos estadales, que se llevarán a cabo el próximo 20 de mayo.

Un total de 20 millones 526 mil 978 venezolanos podrán ejercer su derecho al voto para elegir al Presidente de la República, mientras que 18 millones 919 mil 364 electores fueron habilitados para le escogencia de los integrantes de los consejos legislativos, informa el Poder Electoral en nota de prensa.

El RE presenta dos universos de electores tomando en cuenta que para la elección estadal no se encuentran inscritos los venezolanos que viven en el exterior, así como los habitantes del Distrito Capital, quienes no escogen representantes legislativos por no contar con un régimen administrativo especial.

En tanto, los extranjeros con más de 10 años de residencia en el país si podrán participar en dichos comicios.

Para la definición del Registro Electoral se realizó una auditoría el 19 de marzo con técnicos de los partidos políticos postulantes y "se cumplieron con los lapsos correspondientes a los procesos de impugnación en las que la ciudadanía tuvo la posibilidad de verificar sus datos y reportar las inconsistencias en los casos a los que hubiere lugar", indica el CNE en la nota.