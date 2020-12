200 000 muertos por COVID-19 y Bolsonaro no admite errores

Pese a tantas críticas en su contra debido a la mala gestión del coronavirus, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dice no haber cometido ningún error.

Según los últimos datos oficiales, la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la Covid-19, se ha cobrado la vida de 191 641 brasileños; sin embargo, Bolsonaro volvió el lunes a poner en duda “todo ese pavor” en torno a la enfermedad.

“Con menos de 40, casi nadie lo contrae. O si se contrae, es asintomático. ¿Para qué todo este pavor? La vida tiene que continuar. No cometí ningún error”, afirmó el mandatario brasileño tras participar unos minutos en un partido de fútbol benéfico en la ciudad de Santos.

Eso mientras el mismo lunes, el Ministerio de Salud de Brasil anunció 20 548 casos nuevos del coronavirus y otros 431 muertos, lo que coloca al gigante suramericano como el tercer país con mayor número de infectados —7 506 890— y tercero en cuanto a fallecidos.

Es más, el mandatario brasileño es objeto de críticas por la falta de un calendario de vacunación. No obstante, justificó la demora explicando que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) aún no ha recibido ninguna solicitud de registro o de uso de emergencia por parte de las farmacéuticas.

“Brasil tiene 210 millones de habitantes, entonces es un enorme mercado de consumidores para cualquier cosa. ¿Los laboratorios no deberían estar interesados en vendernos? ¿Por qué no presentan la documentación en Anvisa? La gente dice que yo tengo que ir detrás. No, si yo soy el vendedor, soy yo quien se presenta”, dijo a sus simpatizantes antes de poner rumbo a Santos.

El mandatario ultraderechista habla con total imprudencia sobre el nuevo coronavirus, Anteriormente había dicho que quedarse en casa por esta enfermedad era para débiles, ignoró la cuarentena, salió a las calles sin mascarilla y comió relajadamente en las calles, entre otros actos irresponsables.

Bolsonaro, quien en julio dio positivo por la COVID-19, dice que no se vacunaría, ni obligaría a la nación brasileña a hacerlo pese a que la Corte Suprema de Brasil avaló que la vacunación contra la mortal pandemia fuese obligatoria, autorizando así a los gobernadores a imponer sanciones u otro tipo de medidas para quienes se rehusaran a vacunarse.