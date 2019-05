170 venezolanos provenientes de Ecuador fueron repatriados

El Gobierno Bolivariano sigue garantizando el bienestar de sus connacionales en el exterior, pese al brutal bloqueo económico que sostiene la administración de Donald Trump contra la República Bolivariana de Venezuela, es por ello que este sábado, fue activada una nueva jornada del Plan Vuelta a la Patria desde la República de Ecuador.

Un total de 170 venezolanos fueron repatriados exitosamente desde este país suramericano, a través de dos vuelos de la aerolínea Conviasa; el primero desde la ciudad de Quito y el último desde Guayaquil.

Es importante recordar que este puente aéreo y terrestre con más de nueve meses de vigencia, es una política de bienestar social y resguardo de derechos humanos única en el mundo, debido a su prolongación y visión de repatriaciones masivas, jamás vista en otros países.

Estos connacionales que aplican voluntariamente al Plan Vuelta a la Patria tienen la posibilidad de ser reinsertados en el campo laboral y educativo, además, contarán con todos los beneficios que ofrece el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través del Carnet de la Patria.

Los principales motivos de retorno a Venezuela siguen siendo; la escasez de empleo, falsas expectativas de vida, xenofobía, abusos, maltratos y discriminación.

No obstante los connacionales expresan que prefieren regresar a su país y luchar por sacarlo adelante, antes que soportar los constantes asedios de algunos ecuatorianos. También rechazan que exista una supuesta ayuda económica por parte de otros gobernantes hacia la población de migrantes venezolanos en Ecuador.

Griselda Rincones, precisó que los venezolanos migran bajo falsas expectativas de vida, pues en el exterior, “alcanza solo para adquirir la cesta básica(…) prefiero regresar a mi país, aunque haya un bloqueo, porque sí, es cierto que existe un bloqueo económico e intentan culpar de todo al gobierno actual, pero no mencionan que las mismas empresas y el gobierno norteamericano inducen la crisis(..) es un trabajo de todos sacar adelante a Venezuela”.

Por su parte, Aurimar Colmenares, joven madre profesional destacó,” En Ecuador no conseguí la receptividad que pensé en cuanto a trabajo y trato, agradezco al equipo de viaje, todo ha sido maravilloso, nos trataron espectacular, desde el momento en que fuí al consulado, me atendieron. No crean que les quitan los documentos, (…)nada como estar en su país”.

Elias Rodriguez un joven profesional, reiteró que la realidad en Ecuador no es como se pinta, pese a su corta edad y excelente preparación, tuvo que trabajar informalmente para mantenerse en este país.

Así como ellos, aún quedan miles de venezolanos que están a la espera por ser repatriados. Hasta el momento suman más de 14000 los connacionales que han vuelto a través del Plan Vuelta a la Patria.