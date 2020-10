YVKE MUNDIAL/Bertha Argüello/GBZuliaGaita

El secretario del Poder Popular para la Gaita e Identidad Nacional, Ramón Soto Urdaneta, anunció las 15 (quince) gaitas clasificadas para el festival de la Gaita Zulia Mía Capítulo "Una Gaita para el Zulia 2020" auspiciado y propuesto por el economista Omar Prieto Fernández, Gobernador del Zulia.

Ante el anuncio oficial, Ramón Soto Urdaneta, pidió a los presentes un aplauso para Luis Adolfo Camacho, director gaitero que falleció la noche de este jueves y para el recordado Heberto Añez, cultor y gaitero fallecido reciéntenme quien se desempeñaba como Sub Secretario de este órgano.

Con un Jurado Calificador conformado por reconocidos músicos, docentes y gaiteros como: Ildefonso Finol (Cronista, economista e historiador), Ronald Duque (Gerente del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Capitulo Zulia), Xiomara Rivera (Solista Gaitera), Jorge Quintero (El Tenor de las Américas), Ramiro Quintero (Arreglista, Docente e Investigador), Eduardo Torres (Locutor y Publicista), Jacobo Barrios (Músico y Arreglista), Lewis Romero (Músico e instructor de Fundagraez) y Jesús Fuenmayor (Filosofo, Teólogo, Instrumentistas e investigador).

Desde la sede de la Biblioteca del Estado Zulia “María Calcaño”, Soto en compañía de los miembros del Jurado Calificador, Hugo Bohórquez (Gerente de Proyectos Educativos de Fundagraez y Miembro de la Mesa Técnica) y Abogado Manuel Prada (Asesor Legal) agradeció a todos y todas los compositores y compositoras que participaron en esta edición 2020: “Con rotundo éxito y tras un arduo trabajo por parte del Jurado Calificador hemos culminado esta fase del festival. Se ha conjugado acá el conocimiento académico con el conocimiento popular, sumamente importante para ir avanzando en eventos de esta naturaleza”.

Reiteró que desde el 12 de agosto hasta el 15 de septiembre fueron recibidas 521 gaitas en dicho festival. “Es una cifra record. De las gaitas postuladas 131 no se apegaron a la normativa establecida y se evaluaron 390 gaitas. Todo es perfectamente auditable, no son cifras inventadas. Si las condiciones lo permiten podría ser presencial la noche final. No buscamos gaita del año, buscamos que estas gaitas queden para siempre. Las gaitas luego de ser grabadas serán difundidas en los diferentes medios de comunicación en un lapso de un mes y medio al igual que estarán disponibles en todas las plataformas digitales y en nuestra página www.unagaitaparaelzulia.com”.

La noche final se hará de forma virtual desde Maracaibo con estas gaitas clasificadas como un canto para la humanidad y para la vida. “En la noche final también habrá un jurado altamente calificado en la materia. Estamos sumamente satisfechos” agregó Soto Urdaneta.

A continuación, las 15 gaitas clasificadas para el festival «Una Gaita para el Zulia 2020:

1. Canto de Vida

Autor: Osmar Fereira

2. Huellas sobre la luz

Autor: Renato Aguirre González

3. Donde se habla de vos

Autor: José Marín

4. Del Lienzo a la Tablita

Autor: Víctor Hugo Márquez

5. Concierto de Luz y Amor

Autor: José Tremont

6. Un Pastor en bicicleta

Autor: Jesús Morillo

7. Como bálsamo bendito

Autor: Roque Perozo

8. Azul Profundo

Autor: Astolfo David Romero

9. Tiempo Glorioso

Autor: Amador Bermúdez

10. El Zulia y su hermandad

Autor: Abdénago Borjas

11. Zulia Mia Orad

Autor: Yender Pirela

12. Como el Zuliano no hay

Autor: Jaime Indriago

13. La Gaita del Zulia

Autor: Ricardo Hernández

14. Brisa Pesquera

Autor: Alí Fuenmayor / Juan Carlos Soto

15. Alma de Zulianidad

Autor: Nelson Romero