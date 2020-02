“Trump no nos quita el sueño”

San Cristóbal, 07 de febrero de 2020.- El Protector del Táchira, Freddy Bernal, desestimó el pronunciamiento formulado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de la democracia venezolana.



En tal sentido, Bernal afirmó que la injerencia constante del mandatario norteamericano en los asuntos internos de Venezuela, no son un peligro y relató que no le quitan el sueño.



El vocero manifestó que las ganas por seguir trabajando en pro del socialismo, por la inclusión y por la igualdad en beneficios para todos los venezolanos, seguirán latentes, a pesar de las amenazas imperialistas.



El Protector del Táchira mencionó que Venezuela no se le arrastra a ningún imperio como lo hacen los gobierno de Colombia y Chile, los cuales son las verdaderas amenazas de la paz de la región.



Para concluir, sostuvo que la actuación de Trump no es de extrañar, por cuanto es una persona energúmena, que odia a las naciones del mundo y que lamentablemente, se encuentra instalado en la Casa Blanca, atacando a todos los países.