Los casos de contagio de Covid-19 por trocheros que han ingresado a Venezuela desde Colombia y otros países vecinos, con lo que han violado el cerco epidemiológico, y pacientes asintomáticos que desconocen que son portadores del virus, son los que han aumentado los casos de infección por coronavirus, especialmente en Distrito Capital y estado Miranda, por lo cual es acertada la medida de cuarentena radical adoptada para estas dos zonas a partir de este miércoles 15.

Así lo confirmó el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, durante un contacto informativo desde el Materno Infantil de El Valle con el presidente Nicolás Maduro Moros, quien encabezó este martes una jornada de trabajo por el tercer aniversario del Plan Nacional Parto Humanizado.

“Es una medida que me parece correcta y muy acertada”, ratificó Alvarado sobre la medida de suspender la flexibilización relativa que se venía aplicando en la Gran Caracas y en el estdao Miranda. Confirmó que en las últimas semanas los casos de contagio en estas dos jurisdicciones han aumentado diariamente de manera profusa en diferentes parroquias de la capital y en todos los municipios mirandinos.

Alvarado alertó que las observaciones y evaluaciones realizadas por la Comisión Presidencial certifican que son los llamados “trocheros”, migrantes que decidieron huir de la tragedia que vivían en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia, quienes ingresan por pasos ilegales en las fronteras ayudados por mafias colombianas los que están elevando las cifras.

Al llegar a suelo venezolano, se dirigen a las grandes capitales, en especial el Distrito Capital, y contagian a sus familiares y vecinos, constituyéndose en la principal causa de infección en Venezuela.

Pero además, hay un segundo componente o elemento de riesgo que son los portadores comunitarios asintomáticos, que no presentan señales de estar infectados pero sí portan el virus en su organismo.

“En Venezuela la pandemia se ha comportado de diferente manera con respecto a otros países. El 85 % de nuestros casos son asintomáticos, y cuando llega la flexibilización y salen a trabajar o transitar sin medidas de protección, ellos son portadores y transmisores del virus”, advirtió Alvarado.

“Por lo tanto es el segundo componente pero a consecuencia del primero. Llega el trochero o trochera, hace contacto con sus familiares o vecinos, y éstos cuando llega la flexibilización, salen a la calle y contaminan”, lamentó.

El alto funcionario médico también se refirió a la encuesta del Sistema Patria que ha ayudado a obtener un mapa más preciso de la circulación del coronavirus.

Alertó que de acuerdo a los resultados preliminares de las respuestas de los consultados, existe un 13% de venezolanos y venezolanas que afirman que el virus no es problema ni peligroso y salen a la calle sin protección epidemiológica, ni siquiera con el tapabocas.

“No aceptan, no comprenden o no entienden lo grave y severo que es esta pandemia a nivel mundial y no acatan las medidas de protección”, acotó el ministro.

“Ese grupo, 13%, es la gente que contagia y es portadora asintomática y transmite el virus”, denunció formalmente.

Alvarado refirió que estudios de la OMS y otras fuentes, han determinado que el virus se transmite fácilmente cuando se tose y se respiran las microgoticas, que pueden sobrevivir en el aire hasta dos horas. El portador del virus lo está transmitiendo en el ambiente y queda allí, cuando otra persona pasa sin las medidas de prevención, en especial el tapabocas y los lentes, puede adquirir la enfermedad.

“Es importante que la gente conozca los mecanismos de transmisión y la gravedad, porque que el virus está en el ambiente”, concluyó.