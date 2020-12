“Tenemos el compromiso de seguir el legado del Libertador”

El M/G Ovidio Delgado Ramírez, Comandante de la Redi Los Andes, instó a todos los venezolanos a seguir el ideal patriótico del Libertador Simón Bolívar.



Indicó Delgado Ramírez que el Padre de la Patria creó el camino para conducir a Venezuela por la ruta independentista, el cual siguió posteriormente el Comandante Hugo Chávez.



Señaló el vocero que Chávez también tuvo la virtud de iluminar el espíritu nacionalista de la población, la cual se ha concatenado en la unión cívico-militar, policial, para revalidar el legado de Bolívar.



Dijo que el presente no es fácil, tomando en cuenta el bloqueo y las sanciones que Estados Unidos mantiene sobre Venezuela, en su intento de quebrar la soberanía y la independencia nacional.



No obstante, reiteró que el socialismo bolivariano y revolucionario del siglo XXI es la redistribución de la riqueza y no de la pobreza, por lo que se debe mantener la lucha en pro de generar bienestar al pueblo.

Estas palabras las ofreció durante la Sesión Solemne con motivo de conmemorar el Céntesimo Nonagésimo Anivesario del paso a la inmortalidad del LIbertador y padre de la Patria Simón Bolívar.