“Por venezolano” negaron atención médica en Colombia y murió de peritonitis músico Fernando Colina

Fernando Colina falleció en Norte de Santander por una peritonis que, según su esposa, no fue tratada a tiempo por su condición de venezolano.

El cantante y compositor venezolano de temas como ‘Sopa de caracol’, Fernando Colina, murió en Villa del Rosario, en Norte de Santander, víctima de una peritonitis.

Fernando Colina fue cantante y compositor de la banda ‘Panamá’ en la década de los ochenta. Su esposa denunció que no recibió la atención adecuada.

“Cuando me vine acá me dicen que espere, se hicieron las 9, 10 y 11 y le pregunte al doctor y me dijo espere que llegan otros doctores”, explicó Haydé Polanco.

Su compañera lo llevó a la Cruz Roja donde detectaron una posible peritonitis y le dijeron que lo llevara nuevamente al hospital de Villa del Rosario, pero allí recibió otra respuesta.

“Tienen que esperar. Ustedes son venezolanos, acá el colombiano es una cosa y el venezolano es otra. Hay que tener un carné para poder tener salud acá”, dice Haydé que le dijeron.

Al no recibir atención se fue con su esposo, pero horas después falleció. Colina tenía nuevos proyectos para emprender en Colombia.

“El proyecto que tenía era hacer música, hacer su orquesta acá. Fíjese la negligencia no lo dejó. Acá tenemos un mes, hace una semana falleció.

Colina fue destacado en Colombia y Venezuela por éxitos como ‘Sopa de caracol’ que adaptó a ritmos caribeños, también canciones como ‘San Martín’, entre otros. La Secretaria de Salud de Villa del Rosario aseguró que se pronunciará hasta que se conozca una investigación de lo que ocurrió en este caso.