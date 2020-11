“El simulacro electoral fue exitoso”

Tras participar en el simulacro electoral convocado por el Poder Comicial este domingo 16 de noviembre, el candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 4 del Táchira, Julio García Zerpa, calificó la jornada como exitosa.



Desde el centro piloto de votación “García de Hevia” en el municipio Córdoba, García Zerpa explicó que el proceso fue sencillo ya que no demoró más allá de 40 segundos durante el ejercicio.



Indicó que la población que acudió y participó en el simulacro, se mostró contenta y satisfecha, por lo rápido que se cumple la herradura electoral, desde el momento en que se ingresa al aula, hasta el instante de depositar la papeleta en la urna.



“La gente sale complacida de la jornada y creo que esta nueva máquina facilitará mucho más el proceso comicial, gracias a que contamos con un sistema electoral muy sólido, reconocido a escala internacional”, expresó.



Dijo que a diferencia de Estados Unidos, donde más de 20 auditorías no han permitido dar a conocer los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, en Venezuela se cuenta con el sistema más seguro del planeta.



De igual manera, el aspirante a representar en el parlamento a los residentes de los municipios Cárdenas, Córdoba, Fernández Feo, Libertador y Torbes, felicitó a la militancia del Psuv por la movilización realizada este domingo en el simulacro.



Al respecto, Julio García Zerpa reconoció la fidelidad y la lealtad del pueblo revolucionario, lo cual se reflejará en los comicios parlamentarios del venidero 6 de diciembre.



Apuntó que en medio de las dificultades, los electores saldrán a ejercer su derecho al voto de manera cívica, para respaldar al presidente Nicolás Maduro y rechazar el bloqueo que pesa sobre el país, ejercido por Estados Unidos.



Indicó que la Asamblea Nacional será el espacio idóneo para el debate político basado en el respeto y en la tolerancia y también servirá para fomentar leyes que permitan al país, sacudirse el yugo norteamericano que afecta de manera directa al pueblo y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.



“El seis de diciembre habrá una marea de votos para cambiar a la Asamblea Nacional y ponerla al servicio de los intereses de nuestra gente y no de unos pocos que promueven acciones antipatriotas pidiendo sanciones y más bloqueos”, sentenció.