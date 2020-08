Álvaro Uribe renunció al Senado de Colombia

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, renunció este martes por medio de una carta a su curul como senador de la República, cargo que ejercía desde 2014 al ganar con el Partido Centro Democrático.

La carta fue dirigida a Arturo Char, del Partido Cambio Radical, quien preside el Senado. En la misma, Uribe critica la forma de proceder del máximo tribunal de Justicia del país que ordenó medidas de aseguramiento en su contra ante el proceso abierto por presunta manipulación de testigos.

"El magistrado José Luis Barceló me llamó a indagatoria hace más de dos años, en un proceso que desconocía, cuya existencia el mismo magistrado había negado. En proceso anterior y conectado con este, ante el mismo magistrado, se me anunció versión libre que nunca me permitieron", sostuvo el expresidente en la carta.

Agregó que, "hago votos por una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados".

La renuncia del exmandatario colombiano se produce dos semanas después que la Corte Suprema de Justicia diera a lugar la denuncia y proceso iniciado por el senador Iván Cepeda en el máximo tribunal del país en contra de Uribe en el año 2012.