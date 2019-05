¿Tu hijo tiene apegó a un objeto? Te explicamos qué significa

¿Has notado que tu hijo tiene apego a un objeto o juguete en particular? Probablemente sí, pero no le has prestado la mayor atención. Esto tiene su importancia y un gran significado.

La mayoría de los niños tienden a apropiarse a algún juguete, una manta, objeto o peluche. Lo que significa es que para los más pequeños esto es parte de su día a día y no pueden salir de la casa sin él. Además para ellos es primordial ir a la cama con el objeto de su preferencia.

Lo que quiere decir que tiene una gran carga emocional. En la psicología se le conoce como objeto transicional, esto lo delimitó el psicoanalista Donald Winnicott quien trabaja con niños.

Su explicación radica en que esto tiene que ver con la primera pertenencia de un ser humano, es decir lo que el niño reconoce que está separado de él.

Se puede decir que es completamente normal, es entendible que si no lo tiene va a sentir tristeza, por eso cuando tiene el juguete o peluche lo abraza. También los ayuda a entender a que mamá y él son totalmente individuales.

Si tu hijo tiene este apego recuerda que es normal y no debes forzarlo a dejarlo ya que puedes causar daños emocionales en el pequeño, con el tiempo él irá despegándose de el juguete, peluche u objeto.