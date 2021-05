Veamos esto poco a poco. En el caso de las opciones violentas, cuando los señores están montando un golpe de Estado (cosa bastante habitual), apenas logran reunirse con dos o tres generales (aunque sean retirados y tengan años sin que nadie se les pare firme), los líderes partidistas y mediáticos se estremecen de la emoción y ya comienzan a hacer planes para el gobierno de facto: dónde vamos a meter a los chavistas antes de darles… bueno, tú sabes qué; quién va a ser el vicepresidente; qué vamos a hacer con las urbanizaciones de la Gran Misión… Y así por el estilo, se desbocan a imaginar que ya todo se ha consumado. [Y también se desbocan a hablar más de la cuenta, pero ese es un tema aparte]. Entonces, mientras están lucubrando cosas, ¡zas!, les abortan la operación y tienen que salir pitando para una embajada o caen presos y automáticamente se les desatan veinticinco enfermedades graves e incurables que tenían latentes, ocultas detrás de una salud perfecta.

Aunque parezca insólito, lo mismo les pasa con los escenarios democráticos, cuando acceden a entrar por los aros del diálogo y la conciliación. Se sientan a negociar, llegan a un acuerdo y, acto seguido, muchos de ellos se convencen a sí mismos de que ya con eso el mandado está hecho. No se dan cuenta de que ese tipo de jugadas políticas constituyen un punto de partida, no de llegada.

Por ejemplo, la parte opositora sensata (o arrepentida de las insensateces, que es algo parecido, pero no lo mismo) acaba de acordar con el gobierno la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, en el que ocupan dos de cinco puestos, lo cual es un gran avance por donde sea que se le mire. Pero uno se pone a leer algunas opiniones y análisis y entiende que muchos antichavistas (tanto dirigentes como militantes) parecen creer que un CNE más balanceado es suficiente para ganar cualquier elección en el futuro. Ya están, otra vez, haciendo planes y repartiéndose los ministerios.

Y no, no es así. No lo sería ni siquiera si la relación fuese de tres opositores versus dos chavistas. Hasta que no asimilen esto, van a ir por la misma senda de siempre, la de la amargura.

Da la impresión de que no comprenden que acordar quiénes serán los jueces electorales marca apenas el principio, y que ahora tienen que hacer el verdadero trabajo político -titánico, qué duda cabe- para organizar una fuerza electoral que sí, está acumulada, pero solo como energía potencial.

Es una situación comparable a la de un equipo deportivo que lleva años negándose a jugar porque no les gustan los árbitros. Un día se dan cuenta de que la única posibilidad de ser campeones es competir, y para hacerlo, acceden a negociar sobre el punto conflictivo. Logran meter en el grupo de árbitros a un par de sus amiguetes. Y cuando se anuncia el calendario de la próxima temporada caen en cuenta de que en todo ese tiempo de controversia y de negarse a jugar, no han ni siquiera entrenado y todos los jugadores están oxidados y obesos, las canchas abandonadas y los aficionados al equipo, hundidos en los pantanos de la apatía.