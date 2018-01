¿Sábes lo que pasa cuando una mosca se para en la comida?

Es posible que jamás haya aterrizado una mosca en tu sopa, pero seguro que alguna vez lo has escuchado. Y no hace falta que sea una sopa, en un sitio donde hay moscas, si estás comiendo, son un incordio. Ahora bien, ¿te has preguntado que ocurre con aquellas que se posan en la comida hasta que las espantas?

Veamos. La mosca más común, la Musca domestica, no tienen ningún tipo de veneno ni aguijón. De hecho, estamos ante un insecto que busca su alimento de forma bastante pacífica, rondando alrededor de la basura.

Sin dientes, la mosca requiere de una dieta líquida, lo que sería un problema para el insecto si no fuera por la repugnante solución que tiene: escupir y vomitar sobre su comida. Posteriormente, los compuestos en su saliva y la bilis descomponen la comida, haciéndola apta como si fuera un batido. Y sí, como la mosca come, por lo general también “defecan”, y en el caso de ser hembra, posiblemente también ponen huevos.

Todo ello nos puede parecer repugnante, aunque inofensivo, si las moscas sólo se alimentaran de sopa. Pero sabemos que no es así. Las moscas comen basura podrida y comen excrementos de animales, y al hacerlo, consumen una gran cantidad de patógenos. Según explica el investigador de la Universidad de Cornell, Jeff Scott:





Musca domestica. Wikimedia Commons

Las moscas domésticas son los motores de cualquier microorganismo patógeno desagradable que se puedan imaginar. Cualquier cosa que sale de un animal, como las bacterias y los virus, las moscas domésticas pueden tomar de esa basura y depositarlo en su sándwich.

Los expertos estiman que las moscas domésticas adultas pueden transmitir más de 100 enfermedades y parásitos diferentes como la salmonella o tuberculosis. ¿Significa esto que deberíamos tirar inmediatamente cualquier comida que haya tocado una mosca? Para nada. Según el entomólogo Cameron Webb:

En la mayoría de los casos, detectar una mosca en su alimento no significa que usted necesite tirarlo. Es improbable que en poco tiempo desencadene una reacción en cadena que conduzca a una enfermedad para una persona sana promedio.

Sin embargo, el propio Webb avisa, “cuanto más tiempo pase la mosca en la comida, los riesgos para la salud aumentarán”