¿Realmente es plagio la nueva colección de Carolina Herrera?

Ante la decisión del gobierno Mexicano liderado por Manuel López Obrador de acusar este miércoles a la diseñadora venezolana, Carolina Herrera y al joven diseñador Wes Gordon de apropiación cultural al haber incorporado en sus prendas elementos identitarios de los pueblos originarios locales del país azteca, se presenta a continuación un análisis completo del Escritorio Jurídico Olivar & Asociados, bajo la visión de la jurista María José García Zambrano.

Esta información convirtió a la diseñadora Herrera, en tendencia y la subió al ojo del huracán, ya que diversos medios de comunicación a nivel mundial reseñaron esta noticia sobre su más reciente colección que lleva por nombre Resort 2020.

Voceros han hecho profundo énfasis en que la diseñadora incorporó en sus prendas elementos propios de los pueblos originarios del país Azteca, elementos que son considerados expresiones culturales tradicionales.

Mediante una carta se le ha solicitado formalmente a la diseñadora que explique de forma pública y comunicacional el fundamento o propósito que la llevo a hacer uso o incorporar dichos elementos, y, como segundo punto, se insta a la diseñadora a indicar si las comunidades sobre las cuales ella inspiro su colección van a recibir

algún tipo de beneficio o remuneración producto de la comercialización de las piezas que forman parte de su nueva colección.

Para la jurista, María José García Zambrano se descarta la teoría del plagio que han empleado de forma errónea algunos medios de comunicación, y se inclina hacia la corriente de la figura de la apropiación cultural.

¿Qué es la apropiación cultural?

Es hacer uso o adoptar elementos de una cultura por parte de un sujeto perteneciente a otra cultura diferente. Por ende, sobre este caso, la abogado García afirma que estamos frente a 3 escenarios: uno de tipo legal, otro de carácter ético moral, y otro de carácter político.

En el primer escenario la especialista en derecho, descarta “la teoría del plagio” y ”avala la apropiación cultural”, en el segundo escenario de carácter ético moral “le resulta coherente y justo que dichas comunidades reciban algún tipo de beneficio que ayude a su desarrollo con motivo de la explotación de su cultura”, y en el último escenario considera que “el gobierno de izquierda está aprovechando esta situación para vender la idea de tener plena intención de visibilizar a los invisibles, es decir, de enaltecer y promover la inclusión de estas comunidades, oportunidad que le es propicia para abordar el tema y quizá legislar para salvaguardar los conocimientos, cultura e identidad de las poblaciones indígenas como en el caso de Venezuela”.

Cabe destacar que no es la primera vez que México realiza este tipo de acciones en contra de la industria de la moda. Quizá este último altercado lleve al pueblo Mexicano a tomar cartas efectivas en el asunto que le permitan canalizar con los diseñadores relaciones contractuales mediante las cuales las comunidades indígenas sean beneficiadas de la explotación de su cultura por parte de terceros.

Es importante señalar que hace 2 años Carolina Herrera se despidió de la dirección creativa de la firma que fundó en 1981, y quien tomó las riendas y encargado de la polémica colección es Wes Gordon.

En Venezuela, las expresiones culturales tradicionales de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran reconocidas de forma expresa en los artículos 124 y 309 constitucional, en cuales se les garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos tecnológicos, innovaciones, así como también la artesanía e industrias populares típicas de la nación. De este modo el estado venezolano les brinda cobijo a los fines de preservar su autenticidad y respeto.

Para concluir, lo recomendable en este caso particular es que Wes Gordon o Carolina Herrera no solo envíen un comunicado público donde den respuesta a la carta del gobierno Mexicano, si no también, se sugiere además, que a través del dialogo, el entendimiento y los medios alternativos de resolución de conflicto solventen esta situación, y sirva como impulso al estado Mexicano para que a través del poder legislativo puedan realizar lo conducente para salvaguardar los conocimientos, cultura e identidad de las poblaciones indígenas.