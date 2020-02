¿Quieres que tu relación dure?

Cuando comenzamos una relación amorosa, no sabemos si va a durar para toda la vida, o no. Pero lo que si buscamos es que dure mucho tiempo. Pues, déjame decirte que la ciencia ha dado la clave para que tu relación de pareja dure por mucho tiempo.

De acuerdo con un estudio publicado por la Asociación de Psicoterapia de Manhattan, Estados Unidos, indica que la clave para que tu relación dure, está en ver a tu pareja solamente una vez por semana.

Efectivamente es algo que no pensabas escuchar. Además, cuando comenzamos una relación de pareja, lo que queremos es ver a esa persona todo el día, todos los días.

Pero expertos en psicoanálisis y psicología, indican que esto es precisamente lo que no debemos hacer. Y no realmente porque los dos se puedan ‘cansar’ de verse, si no porque en esa dinámica podemos perdernos a nosotros mismos.

¿A qué se refiere con ello?

Durante la etapa del enamoramiento es muy común que nos desvivamos por esa persona; y cuando eso sucede, es muy fácil que nos descuidemos a nosotros mismos, y no me refiero físicamente.

Por ejemplo, es muy fácil que dejes de hacer actividades que antes disfrutabas, y que te hacían bien, como el ejercicio, cuidado personal o incluso ver a tus amigos.

Seguramente, lo has vivido alguna vez. Todos tus amigos siguen viéndose frecuentemente y te reclaman por nunca ir a las reuniones desde que tienes pareja. Sí es algo muy común, pues regularmente también sales con los amigos de tu novio (a); pero de vez en cuando debes frecuentar a tus amigos.

Los especialistas indican que cuando haces todo con tu pareja y no tienes ‘vida’ propia’, puede ser contraproducente para tu relación. Pues cada quien debe tener sus actividades y acompañarse cuando sea posible, pero no en todo lo que hacen.

La pareja debe ser admirada e independiente, y el exceso de convivencia puede dañar este proceso.Necesitas volver a ser admirada, y esto se logra teniendo tus propias actividades.

Por eso, se recomienda ver a tu pareja una vez por semana si quieres que dure la relación. Además, extrañarse es bueno de vez en cuando, ¿no crees?