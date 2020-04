¿Quién es André de Almeida Mendonça, nombrado nuevo ministro de Justicia por Bolsonaro?

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró al abogado y pastor evangélico André de Almeida Mendonça, de 47 años, como nuevo titular de Justicia, después de que la semana pasada el ministro Sergio Moro dimitiese tras acusar al mandatario de "interferencia política" en la Policía Federal (PF).

Este nombramiento fue publicado en el 'Diario Oficial de la Unión", así como el de Alexandre Ramagem, nuevo director de la PF y que ocupa el cargo de Maurício Valeixo. Valeixo, mano derecha de Moro, fue destituido el pasado viernes, lo que provocó la inmediata salida del ministro de Justicia.

El nuevo titular de Justicia, pastor de la Iglesia Presbiteriana Esperanza en Brasilia, estaba hasta ahora al mando de la Abogacía General de la Unión (AGU), un cargo al que accedió durante la formación del gobierno de Bolsonaro.

Nació en 1972 en la ciudad de Santos en la costa de Sao Paulo y se graduó en 1993 en derecho. También obtuvo una maestría sobre Corrupción y Estado de Derecho en la Universidad de Salamanca (España) y un posgrado en derecho por la Universidad de Brasilia.

Tras ejercer de abogado de Petrobras durante cuatro años, en el 2000 Mendonça comenzó a trabajar en la AGU y asumió el cargo de corregidor.

Según el diario Folha de S. Paulo, su nominación contó con el apoyo de la cúpula militar y del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), José Dias Toffoli.

El nombre de Mendonça, quien siempre ha mostrado una postura alineada con la del presidente, suena ahora para ocupar una futura vacante en el Supremo Tribunal Federal (STF). La bancada evangélica habría solicitado al presidente su nominación en un intento de contar con un representantes en el STF.

Alexandre Ramagem, nuevo director de la Policía Federal, era hasta ahora director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin). El policía trabajó en la Operación anticorrupción Lava Jato en Río de Janeiro, en investigaciones contra el narcotráfico y ha coordinado la seguridad de importantes eventos internacionales.

Pero lo más destacado es su papel como guardia de seguridad de Bolsonaro durante la campaña electoral de 2018. Ramagem estuvo al frente del equipo de seguridad tras el ataque con cuchillo que sufrió Bolsonaro en un mitin electoral y que casi acaba con su vida. A partir de ahí, nació una amistad con la familia del presidente.

En la Nochevieja de 2019, el policía fue fotografiado junto al concejal Carlos Bolsonaro, hijo del mandatario. Una imagen que estos últimos días ha creado mucha polémica en las redes sociales.

