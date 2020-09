Dictamina mi politóloga de cabecera, Prodigio Pérez, que para la confrontación estratégica entre la derecha y las fuerzas progresistas del hemisferio (y por extensión, del mundo), las elecciones parlamentarias de Venezuela pueden considerarse incluso más trascendentales que las presidenciales de Estados Unidos. Aunque no lo parezcan.

No afirma mi asesora que la Asamblea Nacional venezolana sea más importante para el planeta que la Casa Blanca. No ha llegado (¿aún?) a ese nivel de delirio, pero está convencida de que las presidenciales de EEUU no cambiarán nada en términos geopolíticos, en cambio, las legislativas de acá podrían estremecer el tablero de muchas formas.