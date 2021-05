Pero, ¿qué tal si nunca ocurre? ¿Qué pasará si este señor, al que se atribuyen robos fabulosos de fondos públicos y otra gran cantidad de fechorías, queda de manera permanente sin sanción alguna, como parte de un acuerdo político?

Vamos a solicitar permiso para especular, no en el sentido empresarial de la palabra (que en eso hay demasiados campeones en Venezuela), sino en el de imaginar escenarios que tanto podrían ocurrir como no ocurrir. Estando hoy en lo que parece ser una encrucijada, creo que es válido tal ejercicio.

Okey, me lanzo con la hipótesis: supongamos que en los próximos días se anuncia un acuerdo mediante el cual Estados Unidos (verdadero jefe de la banda, como bien se ha demostrado) ordena a todos los partidos, partiditos y partiduchos opositores anotarse en las elecciones, a cambio de reducir algunas de sus medidas coercitivas unilaterales (no todas, claro está). El acuerdo exige expresamente que Juan Guaidó siga como hasta ahora: impune, a pesar de la larga ristra de delitos de los que el gobierno y el Ministerio Público le han acusado semanalmente desde enero de 2019.

Ajá, la pregunta que surge es: ¿está preparado el chavismo para aceptar la impunidad formal y definitiva de Guaidó?

[El espectro podría ampliarse hasta mucho más allá del chavismo e incluir a independientes y a muchos opositores que están conscientes de todo lo que ha hecho la pandilla nominalmente encabezada por Guaidó. Pero, por hoy, dejemos esto en el campo neto del chavismo].

Mi primera politóloga favorita, Prodigio Pérez dice que quienes internamente apuestan por la respuesta positiva a esta pregunta, es decir, los que creen que el chavismo está en capacidad de masticar, digerir y asimilar tamaño acontecimiento, se basan en algo que se llama «la normalización de la desviación», que quiere decir que hasta las conductas más fuera de la ley o de los principios éticos se hacen normales si la gente se acostumbra a tolerarlas o, más aún, a practicarlas. Observe usted para qué sirve un semáforo en Caracas y entenderá de qué se trata.

Sostienen que si hasta ahora la gente que no roba, que no pide bloqueos, que no se autoproclama titular de ningún cargo, que no firma contratos para que invadan al país (y etcétera, etcétera…) se ha calado estoicamente que un sujeto que sí hace todas estas cosas ande por ahí tranquilazo, ¿qué puede hacer pensar que se molestará cuando la impunidad se haga oficial y permanente?

Prodigio acota que los impulsores internos de un arreglo de borrón y cuenta nueva calculan que habrá tal vez unos días de furia en las redes sociales y quién quita si –exagerando en la especulación- alguien se atreva hasta a quemar unos cauchos. Es decir, nada que no pueda descalificarse con algún epíteto urticante (trasnochado, por ejemplo) o con una insinuación respecto a las vinculaciones de los descontentos con el señor ese que vive en un palacio en Italia (¿cómo se dirá: rosso-rossetto, rosso-rossastro o o rosso-rossino?). Luego todo se aplacará y la gente del común seguirá atendiendo temas más acuciantes, como el precio del cartón de huevos o la falta de vuelto en dólares.