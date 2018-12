¿Eres mujer y duermes boca abajo? Podrías estar perjudicando tu salud

Si al momento de dormir no logras recuperar tus energías posiblemente sea que tu posición al hacerlo no sea la correcta, en el caso de las mujeres no deben dormir boca abajo.

La razón es porque se obliga al cuerpo a mantener el cuello torcido durante horas para poder respirar, modificando la curvatura cervical, de esa forma son más propensas a sufrir de lumbalgias.

Otra de la razón es porque puede agravar la flacidez en el pecho, cuando una mujer duerme boca abajo durante siete u ocho horas diarias podrían sufrir de tendinitis, dolores de origen ligamentarios y problemas musculares.

La mejor postura para un sueño reparador y evitar problemas futuros es la posición fetal, ya que de lado la columna vertebral sufre menos y el cuerpo no se somete a tensiones, así lo indican medios especializados.

Otra recomendación es dormir con ropa de algodón, que permite una mayor transpiración de la piel durante la noche.